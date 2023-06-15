Что объединяет Саломе Зурабишвили и Майю Санду, почему Тбилиси, в отличие от Кишинёва, не присоединяется к антироссийским санкциям, почему в Грузии у премьер-министра и президента полярное отношение к России, рассказал Pravda.Ru ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО, директор Лаборатории анализа международных процессов Николай Силаев.
— Николай Юрьевич, Молдавия, Армения в ущерб своей экономике делают то, что говорит им Запад в отношении России, жертвуют экономическими интересами в угоду политике. В Грузии такого нет. Почему она противостоит политическому давлению? Грузия не присоединяется к санкциям, восстановила авиасообщение. Может быть, она не зависит от Запада так, как зависят Молдавия и Украина?
— Нет, зависит. Просто Молдавией управляют люди, чья жизнь совершенно не зависит от состояния национальной экономики, они ни дня не работали на национальных предприятиях. Это — сотрудники:
Их судьба Молдавии, тем более молдавской экономики, не беспокоит. Их беспокоит, возьмут ли их обратно во Всемирный банк после того, как истечёт их срок полномочий. Вот это для них важно. А что будет с молдавской экономикой — это второстепенно.
Грузией же управляют люди, которые имеют отношение к национальной экономике. А поскольку национальная экономика сильно зависит от того, какие будут торгово-экономические отношения с Россией, то они и ведут себя соответствующим образом.
Тбилиси считает деньги, а Кишинёв не считает. Например, сектор транспорта и логистики в Грузии за прошлый год вырос на 30%. Это параллельный импорт в Россию.
— Премьер Ираклий Гарибашвили сказал: "Наш объём торговли с Россией составляет 0,3% от всего торгового оборота России, а торговый оборот России в нашей экономике — 12%. Если мы введем санкции, то как мы на Россию можем подействовать с долей 0,3%? А российские санкции больно ударят по нашей экономике". Такие высказывания делают ему честь, он думает о своей стране. Но его мнение не совпадает с мнением президента Саломе Зурабишвили. Только Гарибашвили делает заявление — она тут же опровергает: "У нас по конституции выбор ЕС и НАТО, а мы пытаемся наладить отношения с Россией, нашим врагом". Почему такая разница?
— Я думаю, что по двум причинам. Первая причина — добрый и злой спикеры по отношению к Западу. Чтобы не очень сильно давили на Грузию, потому что есть правильный президент, который говорит правильные вещи. Я не уверен, что это так. Это — гипотеза.
Вторая причина — та же самая, что и в Молдавии. Саломе Зурабишвили имеет слабое отношение к тому, как живет Грузия.
Ей важно, какая память о ней останется на Западе, когда закончится срок её полномочий, потому что её дальнейшая жизнь связана с Западом. Будет ли у неё там грант, будут ли её приглашать читать лекции в университетах — вот это для неё важно. Поэтому она говорит фразы, которые не подорвут её отношения с западными структурами.
Тем более что она — гражданка Франции, образование получила в США. Она родилась во Франции, потомок политических эмигрантов.
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