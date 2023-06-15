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Любовь Степушова

Чего на самом деле хотят президенты Грузии и Молдавии: мнение эксперта

3:39
Мир » Бывший СССР

Что объединяет Саломе Зурабишвили и Майю Санду, почему Тбилиси, в отличие от Кишинёва, не присоединяется к антироссийским санкциям, почему в Грузии у премьер-министра и президента полярное отношение к России, рассказал Pravda.Ru ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО, директор Лаборатории анализа международных процессов Николай Силаев.

Чего на самом деле хотят президенты Грузии и Молдавии: мнение эксперта
Фото: РИА Новости

Николай Юрьевич, Молдавия, Армения в ущерб своей экономике делают то, что говорит им Запад в отношении России, жертвуют экономическими интересами в угоду политике. В Грузии такого нет. Почему она противостоит политическому давлению? Грузия не присоединяется к санкциям, восстановила авиасообщение. Может быть, она не зависит от Запада так, как зависят Молдавия и Украина?

— Нет, зависит. Просто Молдавией управляют люди, чья жизнь совершенно не зависит от состояния национальной экономики, они ни дня не работали на национальных предприятиях. Это — сотрудники:

  • аналитических центров,
  • международных организаций,
  • политических партий.

Их судьба Молдавии, тем более молдавской экономики, не беспокоит. Их беспокоит, возьмут ли их обратно во Всемирный банк после того, как истечёт их срок полномочий. Вот это для них важно. А что будет с молдавской экономикой — это второстепенно.

Грузией же управляют люди, которые имеют отношение к национальной экономике. А поскольку национальная экономика сильно зависит от того, какие будут торгово-экономические отношения с Россией, то они и ведут себя соответствующим образом.

Тбилиси считает деньги, а Кишинёв не считает. Например, сектор транспорта и логистики в Грузии за прошлый год вырос на 30%. Это параллельный импорт в Россию.

— Премьер Ираклий Гарибашвили сказал: "Наш объём торговли с Россией составляет 0,3% от всего торгового оборота России, а торговый оборот России в нашей экономике — 12%. Если мы введем санкции, то как мы на Россию можем подействовать с долей 0,3%? А российские санкции больно ударят по нашей экономике". Такие высказывания делают ему честь, он думает о своей стране. Но его мнение не совпадает с мнением президента Саломе Зурабишвили. Только Гарибашвили делает заявление — она тут же опровергает: "У нас по конституции выбор ЕС и НАТО, а мы пытаемся наладить отношения с Россией, нашим врагом". Почему такая разница?

— Я думаю, что по двум причинам. Первая причина — добрый и злой спикеры по отношению к Западу. Чтобы не очень сильно давили на Грузию, потому что есть правильный президент, который говорит правильные вещи. Я не уверен, что это так. Это — гипотеза.

Вторая причина — та же самая, что и в Молдавии. Саломе Зурабишвили имеет слабое отношение к тому, как живет Грузия.

Ей важно, какая память о ней останется на Западе, когда закончится срок её полномочий, потому что её дальнейшая жизнь связана с Западом. Будет ли у неё там грант, будут ли её приглашать читать лекции в университетах — вот это для неё важно. Поэтому она говорит фразы, которые не подорвут её отношения с западными структурами.

Тем более что она — гражданка Франции, образование получила в США. Она родилась во Франции, потомок политических эмигрантов.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы грузия армения молдавия
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