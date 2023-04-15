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Ольга Лебедева

InfoBrics: Киев пересматривает идею “отвоевания” Крыма, но боится об этом говорить

4:57
Мир

Пытаясь набрать себе политических очков одновременно перед собственными заокеанскими кураторами и населением Украины, которое всё яснее понимает, в какую чёрную дыру его затащили постмайданные политики, уютно разместившиеся в кабинетах власти в Киеве, чиновники из команды Владимира Зеленского активизировали обещания "вернуть Крым".

InfoBrics: Киев пересматривает идею “отвоевания” Крыма, но боится об этом говорить

Однако, по словам директора Института ответственного управления государством Куинси Анатоля Ливена, даже они сейчас разделены в отношении идеи "отвоевания” полуострова. Например, замглавы администрации президента Украины Андрей Сибига, заявил на днях, что они (власти Незалежной) "готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса с Москвой”.

"Суровая правда заключается в том, что у измотанной Украины нет возможности вернуть полуостров. Однако это вызывает разногласия. Сам президент Украины Владимир Зеленский до сих пор исключал любые (столь необходимые) мирные переговоры, пока Киев не вернет себе Крым и Донбасс", — цитирует слова Ливена Уриэль Араужо, аналитик, специализирующийся на международных и этнических конфликтах в статье, опубликованной порталом InfoBrics.

Далее — краткий перевод статьи.

Крымчане — исторически россияне

Араужо напоминает, что "большая часть населения Крыма исторически идентифицировала себя с Россией", и потому, по его мнению, все заявления украинских националистов (как бы высоко они сейчас ни сидели) о том, что "мы должны искоренить все русское”, искреннего отклика в сердцах рядовых украинцев не находят. И уж тем более они не поддерживают идеи "этнических чисток" в Крыму, которыми грезят в коридорах офиса на Банковой.

"Ливен отмечает, что большинство украинцев, с которыми он разговаривал во время своей недавней поездки, не разделяют таких взглядов. Согласно опросу, проведенному в июле 2022 года, 58 процентов опрошенных украинцев заявили, что Крым должен вернуться в состав Украины: это большинство, но "небольшое”, — пишет Араужо.

Напомню, 16 марта 2014 года на референдуме о статусе Крыма избирателям был задан вопрос, хотят ли они воссоединиться с Россией. При 83% явке 96,7% голосов — "за".

Этот результат, по мнению Washington Post, "был широко ожидаемым", поскольку "регион имеет глубокие исторические связи с Россией”.

После крымского референдума регион был включен в состав Российской Федерации. Что бы об этом ни думали, факт остается фактом: решение Международного суда ООН по одностороннему провозглашению независимости Косово в 2008 году создало прецедент. Этот суд постановил, что территория данного государства, осуществляя свое право на самоопределение, не обязана обращаться к центральным властям этого государства за разрешением объявить свой собственный суверенитет. Таким образом, двойные стандарты Запада неоспоримы: в еще одном случае европейские державы, конечно, не признали независимость Каталонии и не ввели санкции против Мадрида.

"Рады бы отказаться, да страшно"

По мнению автора статьи, украинское правительство, вынужденное играть на национальных чувствах населения, загнало себя в ловушку:

"… теперь многие в нём больше не рассматривают "отвоевание” Крыма как "цель, не подлежащую обсуждению”, но, хотя голоса за переговоры и примирение звучат всё громче, пойти на любое прекращение огня, которое оставило бы Крым "в руках России” Зеленский и его команда попросту не могут".

Это еще мягко сказано: стоит только вспомнить тот факт, что 27 мая 2019 года Дмитрий Ярош, тогдашний советник Главкома ВСУ Валерия Залужного, прямо заявил, что президент Зеленский "лишится жизни” и "будет повешен на дереве на Крещатике”, если он когда-либо "предаст” украинских националистов, договорившись о прекращении гражданской войны в Донбассе.

Можно предположить, что ровно то же самое было популярно объяснено бывшему актёру.

"Учитывая сохраняющуюся проблему Украины из-за праворадикального экстремистского насилия и хорошо известного неонацизма ключевого поддерживаемого США батальона "Азов*" можно с уверенностью заключить, что любая уступка Киева, направленная на прекращение огня, столкнется с внутренними проблемами и приведёт к эскалации внутренней напряженности, которая неминуемо станет концом Зеленского".

Не только как президента, но и как человека.

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы крым дмитрий ярош владимир зеленский
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