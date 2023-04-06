Жан-Люк Базль: США и Россия на Украине играют в Го

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На Украине Вашингтон и Москва ведут войну, проиграть которую не могут. Для США проигрыш означал бы конец их господства, для России — вассализацию. Продолжение же этой — пока опосредованной — войны ведёт к прямой конфронтации, которой не хотят обе стороны.

Главный вопрос сейчас: начнет ли Владимир Путин крупное наступление или позволит НАТО исчерпать себя в войне, которую альянс не может выиграть. Поэтому Вашингтон должен изменить характер конфликта. Из локальной и смертоносной сделать эту войну глобальной и геополитической.

Так считает американский финансовый и геополитический аналитик, экс-директор Citigroup (Нью-Йорк) Жан-Люк Базль, изложивший свои выводы в статье, опубликованной в журнале "Tribune Libre".

"Цель больше не в том, чтобы победить противника, а в том, чтобы окружить его, чтобы лучше уничтожить", — заявляет Базль.

Далее — краткий перевод статьи аналитика.

Как окружают Россию

По мнению экс-директора Citigroup, Соединенные Штаты начали игру с интеграции Финляндии и Швеции в НАТО.

После этого в Грузии протестующие выступили против принятия закона "об иноагентах" — США хотели бы открыть второй фронт в этой стране, но Россия подготовилась к такому ходу, разместив военные базы в Абхазии и Южной Осетии.

Аналогичные сценарии могут разворачиваться в Армении и Казахстане.

В Молдове премьер-министр Наталья Гаврилица, которая пыталась уберечь свою страну от повторения судьбы Украины, подала в отставку. Её заменил проевропейски настроенный Дорин Ресин. И теперь Приднестровье может вспыхнуть в любой момент.

"Неся железо к ступеням Российской Федерации, Соединенные Штаты хотят ослабить ее и стереть свою неудачу на Украине".

Ещё одна мишень — Афганистан. 20 февраля в Париже состоялась конференция, в которой приняли участие представители Афганистана, Австралии, Канады, Франции, Германии, Италии, Норвегии, Швейцарии, Англии и Соединенных Штатов. На ней вовсю критиковали талибов*, которым сами же американцы фактически передали власть в стране. А теперь хотят использовать их для распространения украинского конфликта на нацию, близкую к российской сфере влияния, путем реактивации конкурирующих исламских групп, способных создать хаос.

Убежденные в своем превосходстве и явном предназначении управлять миром, Штаты нападают на Китай. 13 марта Джо Байден принял премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе и его британского коллегу Риши Сунака. На этой встрече было официально оформлено соглашение о поставке Австралии двенадцати атомных подводных лодок, что сделает её девятой по величине ядерной державой в мире в нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия 1965 года. Австралия же "в благодарность" должна убедить мирв том, что китайско-американская война вот-вот разразится.

Чем отвечает Россия

Россия подписала контракт с Ираном на поставку СУ-357.

Сообщается, что, стараниями Москвы Турция и Сирия находятся на грани примирения. Если это произойдёт, США здорово "ослабнут" на Ближнем Востоке.

В Африке, в частности в Мали, Россия теперь заменяет Францию.

Ещё один "интересант" — Китай. Пекин активно включился в противостояние:

он подписал соглашение с Ираном об инвестировании в него $400 млрд;

под его эгидой Иран и Саудовская Аравия восстановили дипломатические отношения, разорванные в 2016 году.

Таким образом, Китай не только укрепляет свои позиции на Ближнем Востоке, но и становится в глазах всего мира миротворцем в противовес США, выступающим за войну в регионе, раздираемом тремя четвертями века нестабильности и конфронтации.

Неожиданно, но показательно для меняющегося мира, 29 марта Саудовская Аравия решила вступить в ряды Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) — организации, созданной в 2001 году Россией и Китаем с целью укрепления их экономических, энергетических и политических связей.

"Расширив украинский театр военных действий за пределы Европы, чтобы разбавить его глобальным конфликтом, Соединенные Штаты спровоцировали нового противника, Китай, на тонкую игру, в которой они разбираются лучше, чем они: игру в го. В то время как Соединенные Штаты сосредотачивают свои атаки на периферии своих врагов, Россия и Китай сосредотачивают свои на проблемных областях своего противника: на Ближнем Востоке и в Южной Америке. Соединенные Штаты проиграют игру в го, которую они наивно начали. Стратегически неинтересная, Украина будет брошена на произвол судьбы, как сегодня Афганистан", — резюмирует аналитик.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Игра в Го — логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием, возникшая в Древнем Китае, по разным оценкам, от 2 до 5 тысяч лет назад.

Го -игра "с полной информацией", победа или поражение зависят исключительно от навыков игрока, элемент случайности исключён.

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