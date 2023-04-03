Финны проголосовали за смену курса своего правительства, избавившись от Санны Марин. Люди хотят изменения экономической политики, но для этого надо вернуть выгодные отношения с РФ.
По результатам состоявшихся 2 апреля в Финляндии парламентских выборов, победу одержала правоцентристская Национальная коалиционная партия (NCP) с 20,8% голосов. За ней следует правая партия "Истинные финны" — 20,1% голосов, а прежняя правительственная Социал-демократическая партия (SDP) Санны Марин набрала 19,9%. Явка избирателей на выборах составила 71,9%.
Как видно из результатов, парламентские выборы стали беспрецедентно напряжёнными — вопрос победителя решил процентный пункт. При этом, впечатляет успех "финнов", которые дискредитировались SDP, как "фашисты" из-за негативного отношении к иммиграции.
Новое правительство может быть сформировано на основе правой коалиции NCP и "финнов", получивших в общей сложности не менее 17 дополнительных мест в парламенте.
Лидер NCP Петтери Орпо заявил, что его главная задача — привести в порядок экономику Финляндии. Орпо настаивает на необходимости сокращения бюджета в связи с огромными долгами страны. Но взгляды NCP и "финнов" резко расходятся по климатической повестке. Риикка Пурра — лидер "финнов" — настаивает на выходе из неё, а также сохранении стратегической цели — выхода из ЕС, расширении государственного сектора. Если с "финнами" Орпо не договорится, то есть шанс попытаться выйти на коалицию с социал-демократами, но между Орпо и Марин есть одна действительно большая пропасть: разное отношение к тому, как должна работать экономика (экономить или брать кредиты).
Удастся ли новому правительству преодолеть сползание экономики в рецессию — большой вопрос. Экономика Финляндии сильно пострадала от разворота страны к русофобии после начала СВО на Украине. Многие финские компании, широко представленные в России, были вынуждены уйти, продав свой бизнес за "бесценок". Например, Nokian Renkaat продала своё российское подразделение за 286 млн евро.
В результате, цены на акции финских компаний упали, что привело к снижению кредитного рейтинга страны, а, следовательно, к повышению процентных ставок на заимствование. Правительство Марин набрало долгов, которые стало дорого обслуживать, и инвесторы начали уходить из страны.
Из-за отказа от российских энергоносителей, поднялись цены на электричество, и, следовательно — на всё. Появилась инфляция, ЦБ повысил учётную ставку. В результате, подорожала ипотека. Сейчас 12-месячный ипотечный euribor составляет около 3,3%, тогда как всего год назад он был отрицательным.
По данным Статистического управления Финляндии, реальные доходы наёмных работников упали почти на пять процентов в июле-сентябре по сравнению с прошлым годом.
.Для климатической повестки, что нельзя не отметить, не осталось ниши — доля полностью электрических автомобилей в клиентских заказах на новые легковые автомобили рухнула, наряду с обвалом потребительского доверия. Не очень понятно, как собираются правые выходить из кризиса.
Финляндия всегда преуспевала, когда отношения с Россией были хорошими, и торговля шла успешно. Теперь новый премьер выступает за строительство стены по общей границе с РФ в 1300 км.
Все три главные партии страны крайне негативно относятся к России. Вступление Финляндии в НАТО — в консенсусе, хотя членство в НАТО никак не изменит кредитный рейтинг страны. А вот на оборону Финляндия должна будет тратить 2% от ВВП, в то время как государственный бюджет требует "затягивания поясов".
Орпо, бывший министр финансов Финляндии, понимает, что надо возвращаться к хорошим отношениям с РФ, но это не дадут сделать. Ему также надо помнить, что каждая страна НАТО сама решает, будет ли она помогать другой стране НАТО в военном отношении, если возникнет "необходимость" по пятому пункту взаимопомощи.
Референдум, который измерял бы, насколько финский народ поддерживает членство в НАТО, не состоялся, хотя его обещал провести президент Саули Ниинистё, и были собраны 50 тысяч голосов для рассмотрения в парламенте. После продавливания решения финны обеспечили себе участие во внерегиональных операциях или, возможно, в более крупной войне с Россией. Это означает, что в ней будут использованы все виды оружия, в том числе ядерное.
Как пишет эксперт Мартти Исакайнен, в Финляндии сложилась "национальная партия НАТО", которая радуется "ликующей победе демократии", но эта "демократия" подконтрольна внешним силам и состоит из верхушки элиты и верхушки партий, которые действуют "без широкого общественного обсуждения".
Читайте по теме: Депутат Кочиш: финны опасаются, что после вступления в НАТО США заставят их воевать с РФ
Demokraatti: Финляндию удивило требование Украины о передаче ей скоростных поездов Allegro
Yle: закрытая граница лишила финнов российского бензина и возможности постричься
России следует отвечать на провокации Запада мощными ударами, считает эксперт.