Руководителя финского правительства Санну Марин раскритиковали за вечеринку во время кризиса. Некоторые пользователи соцсетей назвали поведение политика позором.
По информации Asianet Newsable, премьер-министр танцевала и пила алкогольные напитки рядом с друзьями. Как подчеркнули в СМИ, они разговаривали о наркотиках.
Марин в свою очередь заявила, что может быть чиновницей и при этом развлекаться с товарищами. Глава правительства Финляндии отметила: государственные служащие являются обычными людьми.
"У меня есть семья, работа, а ещё у меня есть свободное время", — сказала премьер, передаёт Yle.
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