Премьера Финляндии Марин заподозрили в употреблении наркотиков на вечеринке

Руководителя финского правительства Санну Марин раскритиковали за вечеринку во время кризиса. Некоторые пользователи соцсетей назвали поведение политика позором.

По информации Asianet Newsable, премьер-министр танцевала и пила алкогольные напитки рядом с друзьями. Как подчеркнули в СМИ, они разговаривали о наркотиках.

Марин в свою очередь заявила, что может быть чиновницей и при этом развлекаться с товарищами. Глава правительства Финляндии отметила: государственные служащие являются обычными людьми.

"У меня есть семья, работа, а ещё у меня есть свободное время", — сказала премьер, передаёт Yle.