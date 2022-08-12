Эстония и Финляндия обсудили интеграцию береговых ракетных батарей, которые позволили бы двум странам - членам НАТО блокировать российский флот в Финском заливе.
Об этом сообщил министр обороны Эстонии. По его словам, перекрытие залива превратило бы Балтийское море во “внутреннее море НАТО”, как ранее – после июньского саммита НАТО - предлагали сделать лидеры Польши и Литвы.
“Нам нужно интегрировать нашу береговую оборону. Дальность полета эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива”, - цитирует слова Ханно Певкура финская газета Iltalehti.
“Балтийское море станет внутренним морем НАТО, когда Финляндия и Швеция вступят в НАТО. По сравнению с тем, что есть сегодня, ситуация меняется ”, - сказал Певкур, добавив, что тогда две страны смогут закрыть море для российского флота, если потребуется.
Кроме того, эстонские власти надеются, что одновременно с акваторией Финского залива удастся закрыть и воздушное пространство над ним.
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