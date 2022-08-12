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Члены НАТО рассматривают возможность закрыть от России Финский залив

Мир

Эстония и Финляндия обсудили интеграцию береговых ракетных батарей, которые позволили бы двум странам - членам НАТО блокировать российский флот в Финском заливе.

Члены НАТО рассматривают возможность закрыть от России Финский залив

Об этом сообщил министр обороны Эстонии. По его словам, перекрытие залива превратило бы Балтийское море во “внутреннее море НАТО”, как ранее – после июньского саммита НАТО - предлагали сделать лидеры Польши и Литвы.

“Нам нужно интегрировать нашу береговую оборону. Дальность полета эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива”, - цитирует слова Ханно Певкура финская газета Iltalehti.

  • Финские береговые ракеты MTO85M имеют дальность действия более 100 километров.
  • Залив имеет ширину около 82 километров от Хельсинки до Таллина.
  • Эстония планирует закупить израильские ракеты Blue Spear в конце этого года. Их дальность - почти 300 километров.

“Балтийское море станет внутренним морем НАТО, когда Финляндия и Швеция вступят в НАТО. По сравнению с тем, что есть сегодня, ситуация меняется ”, - сказал Певкур, добавив, что тогда две страны смогут закрыть море для российского флота, если потребуется.

Кроме того, эстонские власти надеются, что одновременно с акваторией Финского залива удастся закрыть и воздушное пространство над ним.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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