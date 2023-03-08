Yle: закрытая граница лишила финнов российского бензина и возможности постричься

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Закрытые полгода назад пограничные переходы между Финляндией и Россией создали множество проблем восточным финнам, пишут местные СМИ.

По словам профессора истории Университета Восточной Финляндии Марии Ляхтеенмяки, происходящее напоминает события вековой давности, когда весной 1918 года Суоми отгородилась от России.

"Сейчас жители Юго-Восточной Финляндии думают так же. Их желание съездить в Выборг или Светогорск заправить машину, в парикмахерскую или просто развлечься никуда не исчезло", — пояснила эксперт изданию Yle.

Она уточнила, что в настоящее время остановлена вся двусторонняя торговля, разорваны связи между друзьями и родственниками.