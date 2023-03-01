Финляндия начала строительство забора на приграничной территории с Россией. Известно, что "тестовое ограждение" будет длиной в три километра.
Забор построят по обе стороны приграничного пункта Иматра. Финские власти намерены проверить, насколько стена сможет выдержать климат и "наплыв людей с востока".
"Работы начались в понедельник с удаления деревьев по обе стороны пограничного пункта Иматра. Здесь будет построен трехкилометровый участок так называемого тестового ограждения. Власти проведут эксперимент, выдержит ли забор зимние морозы, снеговые нагрузки или массу людей, которые, возможно, прибудут с востока", — сообщает финский портал телерадиовещания Yle.
Как долго намерены тестировать "кусок" забора, не уточняется. Как и то, сколько финские власти готовы заплатить, чтобы "отгородиться" от России.
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