Депутат Кочиш: финны опасаются, что после вступления в НАТО США заставят их воевать с РФ

0:49 Your browser does not support the audio element. Мир

Граждане Финляндии с настороженностью относятся к вступлению страны в НАТО, заявил депутат парламента Венгрии Мате Кочиш.

Финны недовольны, добавил он, что власти не провели референдум и не поинтересовались их мнением по поводу присоединения к Североатлантическому альянсу.

"Боятся, что после присоединения Финляндия не останется нейтральной и мирной страной, так как приграничный участок с Россией около 1300 километров может стать очагом вооруженных конфликтов", — написал Кочиш на своей странице в Facebook*.

Он добавил, что получает множество писем из Финляндии с просьбой к венгерскому парламенту не одобрять заявку Хельсинки.

* Facebook принадлежит компании Meta, которая запрещена и признана экстремистской организацией в РФ.

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