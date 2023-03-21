Си Цзиньпин отомстил США за визит Пелоси на Тайвань

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Си Цзиньпин ответил на визит Нэнси Пелоси на Тайвань альянсом с Владимиром Путиным. Месть — это блюдо, которое лучше подавать холодным.

Не дразните "спящего дракона"

Китаю совсем не нужна конфронтация с США, с которыми он поддерживает обширные экономические связи. Но нарушение принципа "одного Китая" с Тайванем Пекин не готов терпеть и будет отвечать в ущерб своим экономическим интересам.

28 июля президент Китая Си Цзиньпин попросил президента США Джо Байдена в телефонном разговоре найти способы, чтобы не допустить визит тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, аргументируя, что США придерживаются официально модели "одного Китая".

Но Байден его не услышал. Он сказал Си, что не может ничего сделать, потому что конгресс является независимой ветвью власти. Однако, Пелоси, как и Байден, состоит в Демократической партии, и давление вполне могло быть оказано по партийной линии, учитывая опасность эскалации вокруг острова.

Тогда в августе многие рассуждали о слабом ответе Си на визит Пелоси или никаком вовсе. И вот, теперь стало ясно, каким он будет: Пекин определился, что будет на стороне баррикад, где находится Россия в её прокси-войне с Западом. В шаге от прямого столкновения на Украине или рядом.

Си отомстил Байдену красиво

Причём, Си отомстил красиво: он отказался говорить с Байденом по телефону и, вероятно, откажется от разговора с Владимиром Зеленским в эти дни, на что его толкает Белый дом вбросами в СМИ. Не исключено, что всё-таки поговорит, но тогда, когда для этого созреют условия. Какие — нетрудно догадаться, они изложены в мирном плане Пекина по Украине. Главное — прекращение огня и снятие односторонних санкций. Это возможно только в случае капитуляции киевского режима. Вполне вероятно, что в Кремле в эти дни обсуждался момент подключения лидера Китая к миротворческим функциям, что резко усилит влияние Пекина в мире, особенно на глобальном Юге.

Обострение китайско-американских отношений началось с поражения китайского метеозонда. Резкая нота МИД КНР заставила Энтони Блинкена отказаться от поездки в Пекин. Это уже тогда было сигналом Вашингтону, но Байден не понял и будет продолжать эскалацию.

Вашингтон будет продолжать эскалацию

Следующий экстремальный шаг США — судебные иски против Китая за COVID-19. Байден в понедельник подписал указ о рассекречивании имеющейся информации о происхождении вируса. Нет сомнений, что там фигурирует Уханьская лаборатория, поэтому мир ждёт глобальная информационная кампания по дискредитации Китая и иски в суды с триллионными суммами компенсаций.

Несомненно их исход уже заранее решён, и Си, вероятно, это знал заранее. Поэтому его риторика на переговорах с Владимиром Путиным более чем определённая, и действия будут направлены на создание вместе с РФ евразийских судов вне западной юрисдикции.

США проиграют альянсу РФ и Китая

Теперь спросим, выдержит ли Америка борьбу на два фронта. Вернее, уже на один, но с гораздо более грозным противником, сочетающим мощь Китая и РФ. Сомнительно, потому что:

Внутренняя ситуация в США критична: банковский кризис, кризис двухпартийной системы, инфляция, и всё это накануне президентских выборов, которые рискуют вылиться в гражданскую войну. Идёт свёртывание поддержки США в Европе, которая готова потерпеть до "успешного контрнаступления ВСУ", но если успеха не будет, то помощи в формате "столько, сколько надо Киеву" уже не будет. Об этом заявил генерал НАТО, президент Чехии Пётр Павел. Китай консолидирует все континенты — Африку, Латинскую Америку. На Ближнем востоке заключён мирный договор Иран-Саудовская Аравия с выходом на петроюань, что обрушит доллар, как приоритетную мировую валюту. Идёт консолидация БРИКС в противовес США и их блокам, а желающих вступить в БРИКС всё больше. Согласно Refinitiv, страны БРИКС (31,5%) обошли G7 (30,7%) по доле в мировом ВВП. Уже проходят совместные военные учения, последние — у берегов ЮАР. Следующим шагом будет вывод из искусственно созданной "оси зла" Ирана и КНДР, с прибавлением их военной мощи к БРИКС. А это уже будет сила из шести миллиардов человек и половины мировой экономики.

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