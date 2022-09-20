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Автор Любовь Степушова

Референдумы: Путин договорился с Си Цзиньпином и нанёс удар по альянсу НАТО-Украина

Мир » Бывший СССР » Украина

Владимир Путин договорился с Си Цзиньпином и нанёс выверенный удар по альянсу НАТО-Украина. После референдумов о присоединении бывших территорий Украины к РФ, Киеву будет объявлена война с его последующей капитуляцией.

Референдумы: Путин договорился с Си Цзиньпином и нанёс удар по альянсу НАТО-Украина

Путин договорился о помощи Китая и Ирана

Сразу после саммита ШОС 15 сентября в Самарканде был организован визит секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева в Китай. А затем посыпались судьбоносные инициативы о референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по принятию их в состав РФ.

Также Госдума одобрила поправку о введении в УК понятий "мобилизация", "военное положение", "военное время".

Это говорит о том, что президент РФ на саммите ШОС договорился, прежде всего, с китайским лидером — Си Цзиньпинем, и другими лидерами организации о поддержке или о сохранении статус-кво в отношении СВО. То есть — не поддерживать санкции Запада и поддерживать торговые отношения с Россией.

В самом лучшем случае, речь идёт о получении аналога военного лендлиза от Ирана и, конечно, от Китая.

Спросим себя, а почему Китай такой "добрый".

Он не добрый, а, судя по итогам визита Николая Патрушева, также стоит накануне войны и тоже с США. Поэтому, если РФ не победит в украинском конфликте с НАТО, то Си Цзиньпину (который идёт на третий мандат) не выиграть войну за контроль над Тайванем. И Патрушев был послан уточнить механизмы помощи России Китаю в этой войне.

Референдумы на бывшей Украине меняют статус СВО

Принятие в Российскую Федерацию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей означает:

  • объявление войны Киеву в случае продолжения бомбёжек с жертвами среди мирного населения, уничтожения центров принятия решений и критической инфраструктуры на воссоединённых территориях;
  • гарантии неповторения отступления ВС РФ, как было в Харьковской области, которую сначала освободили, а потом оставили. За свою землю будут биться насмерть с использованием всех средств защиты;
  • гарантии неповторения "Минска" — после референдумов уже будут невозможны "мирные переговоры";
  • изменение полностью вектора развития России на десятилетия вперёд.

"После внесения изменений в Конституцию нашего государства ни один будущий руководитель России, ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять. Именно поэтому этих референдумов так боятся в Киеве и на Западе. Именно поэтому их и необходимо проводить", — считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Судя по отзывам Медведева и других первых лиц, а также набранным темпам, уже назначены даты проведения референдумов, и вопрос о присоединении — решённый.

Международное сообщество получило время на размышление

Удар Путиным нанесён, как всегда, выверенный и своевременный — накануне 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН (20-26 сентября), в которой принимают участие самые высокие представители государств-членов ООН — президенты, главы правительств и министры иностранных дел.

Там должен выступать и Владимир Зеленский. Он будет продвигать нарратив "РФ — страна террорист", показывая кадры сфабрикованной "изюмской трагедии".

Намеченные Кремлём события показывают, что РФ объявит войну Украине и выиграет её, а террористом после суда будет объявлен Зеленский. Так зачем же "международному сообществу слушать мнение уже бывшего президента-наркомана?

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
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