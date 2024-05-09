Ароматная яичница-болтунья с грибами и красочными овощами: завтрак на скорую руку всего за 10 минут

Яичница-болтунья с овощами: простой завтрак на скорую руку

Яичница — стандартный завтрак. Яйца, в которых много белка, полезных жиров и необходимых витаминов и минералов, являются чрезвычайно сытной пищей.

Фото: commons.wikimedia.org by Renee Comet is licensed under public domain

Тем не менее вы можете улучшить свой стандартный рецепт яичницы-болтуньи, добавив в смесь немного красочных овощей, богатых антиоксидантами.

Приготовьте этот простой завтрак на скорую руку всего за 10 минут.

Ингредиенты

6 больших яиц

1 чашка свежих листьев шпината

1/2 стакана нарезанных соцветий брокколи

1/2 стакана нарезанных кубиками грибов

1/2 стакана нарезанного кубиками красного болгарского перца

1/2 стакана нарезанного кубиками оранжевого болгарского перца

1/4 стакана молока

1/4 чайной ложки молотого чёрного перца

1/8 чайной ложки соли

Оливковое масло

Приготовление

Нагрейте оливковое масло в сковороде на среднем огне. Потушите брокколи, грибы и сладкий перец в течение 5 минут. Добавьте шпинат и готовьте 2 минуты. В миске взбейте яйца, молоко, посолите и поперчите. Вылейте на сковороду. Готовьте 1 минуту. Прижмите яичную смесь к центру формы и переверните. Продолжайте готовить. Подавайте сразу же.