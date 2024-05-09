Ароматная яичница-болтунья с грибами и красочными овощами: завтрак на скорую руку всего за 10 минут
Яичница-болтунья с овощами: простой завтрак на скорую руку
Яичница — стандартный завтрак. Яйца, в которых много белка, полезных жиров и необходимых витаминов и минералов, являются чрезвычайно сытной пищей.
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Тем не менее вы можете улучшить свой стандартный рецепт яичницы-болтуньи, добавив в смесь немного красочных овощей, богатых антиоксидантами.
Приготовьте этот простой завтрак на скорую руку всего за 10 минут.
Ингредиенты
- 6 больших яиц
- 1 чашка свежих листьев шпината
- 1/2 стакана нарезанных соцветий брокколи
- 1/2 стакана нарезанных кубиками грибов
- 1/2 стакана нарезанного кубиками красного болгарского перца
- 1/2 стакана нарезанного кубиками оранжевого болгарского перца
- 1/4 стакана молока
- 1/4 чайной ложки молотого чёрного перца
- 1/8 чайной ложки соли
- Оливковое масло
Приготовление
- Нагрейте оливковое масло в сковороде на среднем огне. Потушите брокколи, грибы и сладкий перец в течение 5 минут.
- Добавьте шпинат и готовьте 2 минуты.
- В миске взбейте яйца, молоко, посолите и поперчите. Вылейте на сковороду. Готовьте 1 минуту. Прижмите яичную смесь к центру формы и переверните. Продолжайте готовить. Подавайте сразу же.
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