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Ароматная яичница-болтунья с грибами и красочными овощами: завтрак на скорую руку всего за 10 минут

Яичница-болтунья с овощами: простой завтрак на скорую руку

Еда

Яичница — стандартный завтрак. Яйца, в которых много белка, полезных жиров и необходимых витаминов и минералов, являются чрезвычайно сытной пищей.

Яичница-болтунья с овощами: простой завтрак на скорую руку
Фото: commons.wikimedia.org by Renee Comet is licensed under public domain

Тем не менее вы можете улучшить свой стандартный рецепт яичницы-болтуньи, добавив в смесь немного красочных овощей, богатых антиоксидантами.

Приготовьте этот простой завтрак на скорую руку всего за 10 минут.

Ингредиенты

  • 6 больших яиц
  • 1 чашка свежих листьев шпината
  • 1/2 стакана нарезанных соцветий брокколи
  • 1/2 стакана нарезанных кубиками грибов
  • 1/2 стакана нарезанного кубиками красного болгарского перца
  • 1/2 стакана нарезанного кубиками оранжевого болгарского перца
  • 1/4 стакана молока
  • 1/4 чайной ложки молотого чёрного перца
  • 1/8 чайной ложки соли
  • Оливковое масло

Приготовление

  1. Нагрейте оливковое масло в сковороде на среднем огне. Потушите брокколи, грибы и сладкий перец в течение 5 минут.
  2. Добавьте шпинат и готовьте 2 минуты.
  3. В миске взбейте яйца, молоко, посолите и поперчите. Вылейте на сковороду. Готовьте 1 минуту. Прижмите яичную смесь к центру формы и переверните. Продолжайте готовить. Подавайте сразу же.
ШАКШУКА ИЛИ ЯИЧНИЦА С ОВОЩАМИ. ЛУЧШЕЕ БЛЮДО НА ЗАВТРАК
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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