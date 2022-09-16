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Автор Любовь Степушова

Антироссийской Украины не будет: Путин уверен в успехе СВО

Мир » Бывший СССР » Украина

Президент РФ Владимир Путин дал понять, что у Украины не может быть гарантий безопасности, пока она существует как антироссийский проект.

Антироссийской Украины не будет: Путин уверен в успехе СВО

Путин сделал важные заявления по Украине после саммита ШОС

Владимир Путин провёл пресс-конференцию на саммите ШОС, где сделал несколько важных заявлений по Украине, как сообщают агентства Интерфакс и ТАСС:

  • "Россия начала специальную военную операцию (СВО), чтобы не дать создать антироссийский анклав на Украине и оттуда раскачивать РФ";
  • "Украина пыталась совершать теракты вокруг российских атомных станций, РФ сделает всё, чтобы не допустить негативного развития событий";
  • "Что касается нашей сдержанной реакции, я бы не сказал, что она такая уж и сдержанная. Всё же специальная военная операция не какое-то там очередное предупреждение. Но в ходе неё мы видим проведение террористических актов, попытки нанести ущерб нашей гражданской инфраструктуре";
  • "Ответ будет, если (в Киеве) не поймут, что такие методы недопустимы";
  • "Совсем недавно вооруженные силы России нанесли пару ударов чувствительных (вероятно, имеется ввиду по ТЭС в Харьковской области и по дамбам в Кривом Роге). Будем считать, что они предупреждающие. Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным";
  • "Чтобы встреча с (Владимиром) Зеленским состоялась, Киев должен на неё согласиться, но они отказываются от переговоров".
  • "План спецоперации корректировке не подлежит, по ходу принимаются оперативные решения, основная цель — освобождение Донбасса, наступательная операция там не прекращается, но мы не спешим";
  • "Киевские власти объявили контрнаступление, посмотрим, чем оно закончится. Флаг в руки";
  • "Россия воюет на Украине не всей армией, а лишь контрактной частью".

Путин также подчеркнул, что не знаком с украинским проектом по гарантиям безопасности.

Украина как антироссийский проект обречена на гибель

Из этих заявлений можно сделать следующие выводы:

  1. Путин уверен, что успехи ВСУ в Харьковской области — временные, инициатива им была отдана сознательно и завершится контрнаступлением ВС РФ.
  2. Удары по критической инфраструктуре Украины будут продолжены.
  3. Переговоры могут быть только на условиях Кремля, именно поэтому Зеленский не соглашается на них.
  4. Основная цель — освободить Донбасс, но если антироссийский анклав в лице Украины будет продолжать действовать, то СВО продолжится и, если понадобится, то будет объявлена мобилизация.
  5. У Украины нет гарантий безопасности и не будет, тема не достойна даже ознакомления. 
  6. Путин не спешит, он посмотрит, как киевский режим пройдёт зиму. 

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В Харькове нет света, воды, связи: Кремль показывает, как будет действовать

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