"Лазерный липолиз — супер!": Алена Апина восхитила фанатов новым преображением

Певица Алена Апина снова обратилась к пластическим хирургам, на этот раз решив сделать подтяжку подбородка. Ранее она уменьшала талию и корректировала бедра и ягодицы.
Апина призналась, что недовольна возрастными изменениями лица, особенно подбородком и шеей, и отметила, что предыдущие процедуры, в том числе проведенные хирургами, не дали нужного эффекта. Она рискнула на лазерный липолиз и поделилась результатами в своем блоге.
59-летняя Апина рассказала поклонникам, что осталась довольна результатом и призвала их сравнить фотографии "до" и "после". Ее подписчики поддержали преображение, выразив одобрение и оставив множество комплиментов под постом.
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