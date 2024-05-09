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"Лазерный липолиз — супер!": Алена Апина восхитила фанатов новым преображением

Алёна Апина сделала подтяжку подбородка и поделилась результатом с поклонниками

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Шоу-бизнес

Певица Алена Апина снова обратилась к пластическим хирургам, на этот раз решив сделать подтяжку подбородка. Ранее она уменьшала талию и корректировала бедра и ягодицы.

Алёна Апина сделала подтяжку подбородка и поделилась результатом с поклонниками
Фото: Wikipedia by Mark Nakoykher is licensed under CC BY-SA 4.0

Апина призналась, что недовольна возрастными изменениями лица, особенно подбородком и шеей, и отметила, что предыдущие процедуры, в том числе проведенные хирургами, не дали нужного эффекта. Она рискнула на лазерный липолиз и поделилась результатами в своем блоге.

59-летняя Апина рассказала поклонникам, что осталась довольна результатом и призвала их сравнить фотографии "до" и "после". Ее подписчики поддержали преображение, выразив одобрение и оставив множество комплиментов под постом.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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