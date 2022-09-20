Госдума одобрила внесение в Уголовный кодекс понятия "мобилизация"

Депутаты Госдумы одобрили поправку, предполагающую внесение в Уголовный кодекс РФ следующих терминов: "мобилизация", "военное положение", "военное время", "вооружённый конфликт".

В соответствии с текстом поправок, теперь в УК РФ появятся новые статьи: "Добровольная сдача в плен" (статья 352.1) и "Мародёрство" (статья 356.1). Военные, сдавшиеся в плен без признаков госизмены, будут наказываться тюремным сроком от трёх до 10 лет. За мародёрство военнослужащим армии РФ предписывается лишение свободы на срок до 15 лет.