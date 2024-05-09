Секрет борьбы с раком кишечника скрыт в вашем аппендиксе — новые данные исследователей

Удаление аппендикса уменьшает вероятность бактериального рака кишечника

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными из Медицинского университета Фукусимы вместе с Гарвардской школой общественного здравоохранения, показало, что аппендэктомия — хирургическое удаление аппендикса — может существенно уменьшить риск развития рака кишечника бактериального происхождения.

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По данным журнала Annals of Surgery, в исследование было вовлечено 121 700 женщин в возрасте от 30 до 55 лет и 51 529 мужчин от 40 до 75 лет. В ходе нескольких лет собирались данные о состоянии здоровья участников, включая информацию о проведении аппендэктомии.

За период наблюдения было зафиксировано 2811 случаев колоректального рака. Анализ тканей опухолей показал, что у участников, перенесших удаление аппендикса, значительно снизился риск развития определенного типа рака кишечника, связанного с бактериями Fusobacterium nucleatum.

Эти бактерии обитают в аппендиксе, и его удаление препятствует их миграции в другие участки кишечника, тем самым предотвращая возникновение злокачественных новообразований.