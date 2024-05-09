Секрет борьбы с раком кишечника скрыт в вашем аппендиксе — новые данные исследователей

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Удаление аппендикса уменьшает вероятность бактериального рака кишечника

1:16
Наука

Исследование, проведенное учеными из Медицинского университета Фукусимы вместе с Гарвардской школой общественного здравоохранения, показало, что аппендэктомия — хирургическое удаление аппендикса — может существенно уменьшить риск развития рака кишечника бактериального происхождения.

Удаление аппендикса уменьшает вероятность бактериального рака кишечника
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По данным журнала Annals of Surgery, в исследование было вовлечено 121 700 женщин в возрасте от 30 до 55 лет и 51 529 мужчин от 40 до 75 лет. В ходе нескольких лет собирались данные о состоянии здоровья участников, включая информацию о проведении аппендэктомии.

За период наблюдения было зафиксировано 2811 случаев колоректального рака. Анализ тканей опухолей показал, что у участников, перенесших удаление аппендикса, значительно снизился риск развития определенного типа рака кишечника, связанного с бактериями Fusobacterium nucleatum.

Эти бактерии обитают в аппендиксе, и его удаление препятствует их миграции в другие участки кишечника, тем самым предотвращая возникновение злокачественных новообразований.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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