Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Удаление аппендикса уменьшает вероятность бактериального рака кишечника
Алёна Апина сделала подтяжку подбородка и поделилась результатом с поклонниками
Проблема ли: говорим о пятнах на листьях
Яичница-болтунья с овощами: простой завтрак на скорую руку
Почему август является лучшем временем для поездок во Францию
Почему у людей на диете часто возникают головные боли
Какое наказание грозит за самодельные светодиодные лампы и ходовые огни в автомобиле?
Бен Аффлек улыбнулся на прогулке с сыном и был высмеян за это в Сети
Назван лучший рецепт блинчиков с мясом
Топ-3 самых популярных пород кошек: выбираем идеального пушистого друга

Топ-3: самые популярные породы кошек для семьи

2:28
Зоосфера » Кошки

Кошки — одни из самых популярных домашних животных во всем мире. Они радуют своей независимостью, изяществом и ласковым характером.

Топ-3: самые популярные породы кошек для семьи
Фото: Wikipedia by Moyan Brenn is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако каждая порода кошек обладает уникальными чертами характера и особенностями, поэтому выбор идеального питомца для вашей семьи может быть непростым.

Мы подготовили для вас топ-3 самых популярных пород кошек, которые идеально подходят как для семей с детьми, так и для одиноких людей, ищущих верного пушистого друга.


Британская короткошерстная кошка — воплощение элегантности и спокойствия. Этот любимец отличается плотным телосложением, плюшевой шерстью и круглыми выразительными глазами.

Характер.

Спокойные и уравновешенные, британцы предпочитают комфортное и безопасное окружение. Независимые, но одновременно ласковые, они с удовольствием принимают внимание хозяев, однако не требуют его постоянно. Отлично ладят с детьми и другими домашними животными.

Особенности ухода.

Регулярное вычесывание шерсти и чистка ушей. Умеренные физические нагрузки.

Мейн-кун — одна из крупнейших пород домашних кошек. Они отличаются внушительными размерами, пушистым хвостом и дружелюбным характером.

Характер.

Ласковые гиганты, мейн-куны любят проводить время с людьми, но не слишком навязчивы.
Интеллектуальные и любознательные, они быстро обучаются и обожают игры. Отлично подходят для семей с детьми благодаря терпеливому и дружелюбному нраву.

Особенности ухода.

Регулярное вычесывание длинной шерсти. Необходимость в обширном пространстве для игр и активностей.

Сиамская кошка — грациозное создание с характерными ярко-голубыми глазами и контрастным окрасом. Их вокальные способности и преданность хозяину делают эту породу одной из самых узнаваемых.

Характер.

Очень общительные и активные, сиамские кошки стремятся быть в центре внимания. Преданные и любящие, они требуют много внимания и общения с хозяевами. Отлично ладят с детьми, если те уважают их личное пространство.

Особенности ухода.

Регулярная чистка ушей и зубов. Обеспечение большого количества игрушек и развлечений.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Актриса Анастасия Макеева подвела итоги своего трёхлетнего брака со строителем Романом Мальковым

Актриса Анастасия Макеева высказалась о своём замужестве.

Актриса Анастасия Макеева показала фото со своей пышной свадьбы
Юморист Александр Ревва с семьёй улетел из России в Турцию
Александр Ревва с семьёй покинул Россию
Маша Зайцева раскрыла правду про брак с Алексеем Гоманом
Певица Анастасия Стоцкая показала фото со дня рождения семилетней дочери
Всё разнюхаю, всё увижу, всё услышу: подвиги собак в войнах Сергей Лебедев Технологии манипуляций сознанием в эпоху "этодругизма" Наталия Красовская Украинцы тайком празднуют священный День Победы Дмитрий Плотников
Как относятся к русским туристам в Турции: опыт отдыха в отеле Limak Limra
Почему в саду обязательно должна расти астильба?
Несколько упражнений для мужчин, чтобы грудные мышцы были сильными и накачанными
Несколько упражнений для мужчин, чтобы грудные мышцы были сильными и накачанными
Последние материалы
Яичница-болтунья с овощами: простой завтрак на скорую руку
Почему август является лучшем временем для поездок во Францию
Почему у людей на диете часто возникают головные боли
Какое наказание грозит за самодельные светодиодные лампы и ходовые огни в автомобиле?
Бен Аффлек улыбнулся на прогулке с сыном и был высмеян за это в Сети
Назван лучший рецепт блинчиков с мясом
Эксперты назвали породы ласковых кошек
Эксперт назвала категории граждан, которых коснется увеличение МРОТ
4 упражнения с гирями без размаха, которые не повредят спину
Названы лучшие породы кошек для детей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников