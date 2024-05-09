Они излучают любовь: названы породы самых ласковых кошек

Если вы стремитесь к нежности и любви, то простое решение — завести котенка.
Вот пять пород кошек, отличающихся особым добродушием и мягкостью. Возможно, среди них вы найдете своего идеального пушистого друга.
Русская голубая
Эти кошки отличаются умом, кротостью, послушанием и тактичностью. Дополнительным плюсом является их способность отлично охотиться на грызунов.
Невская маскарадная
Характеризуется самостоятельностью и независимостью, но при этом сильно привязывается к своему первому владельцу, проявляя верность и терпение. Также эти кошки обладают стойкой нервной системой и устойчивым характером.
Мэнкс
Эту породу можно узнать по отсутствию хвоста, хотя не у всех мэнксов он отсутствует. Они известны своей умностью и хорошей обучаемостью.
Экзот
Идеальный выбор, если вы ищете спокойного и сбалансированного питомца. Экзоты также очень игривы и сохраняют эту черту на протяжении всей жизни.
Персидская
Не обманывайтесь недовольным выражением мордочки персидских кошек. На самом деле они очень добрые и любящие, упрямые и своенравные, но в то же время спокойные и нежные.
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