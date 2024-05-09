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Они излучают любовь: названы породы самых ласковых кошек

Эксперты назвали породы ласковых кошек

1:18
Зоосфера » Кошки

Если вы стремитесь к нежности и любви, то простое решение — завести котенка.

Эксперты назвали породы ласковых кошек
Фото: pixabay.com by Ilona Ilyés is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вот пять пород кошек, отличающихся особым добродушием и мягкостью. Возможно, среди них вы найдете своего идеального пушистого друга.

Русская голубая

Эти кошки отличаются умом, кротостью, послушанием и тактичностью. Дополнительным плюсом является их способность отлично охотиться на грызунов.

Невская маскарадная

Характеризуется самостоятельностью и независимостью, но при этом сильно привязывается к своему первому владельцу, проявляя верность и терпение. Также эти кошки обладают стойкой нервной системой и устойчивым характером.

Мэнкс

Эту породу можно узнать по отсутствию хвоста, хотя не у всех мэнксов он отсутствует. Они известны своей умностью и хорошей обучаемостью.

Экзот

Идеальный выбор, если вы ищете спокойного и сбалансированного питомца. Экзоты также очень игривы и сохраняют эту черту на протяжении всей жизни.

Персидская

Не обманывайтесь недовольным выражением мордочки персидских кошек. На самом деле они очень добрые и любящие, упрямые и своенравные, но в то же время спокойные и нежные.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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