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Лучший рецепт блинчиков с мясом раскрыт: попробуйте и вы не сможете остановиться

Назван лучший рецепт блинчиков с мясом

1:57
Еда

Блинчики с мясом — это классическое блюдо, которое нравится многим. Они отлично подходят как для завтрака, так и для обеда или ужина. Приготовление блинчиков с мясом не так сложно, как может показаться, и в этой статье мы поделимся с вами простым и вкусным рецептом.

Назван лучший рецепт блинчиков с мясом
Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты.

— Для теста:
— 1 стакан молока
— 1 яйцо
— 1 столовая ложка растительного масла
— 1 стакан муки
— Щепотка соли

— Для начинки:
— 200 г фарша (говяжьего или свиного)
— 1 луковица
— 2 зубчика чеснока
— Соль, перец по вкусу
— Зелень (петрушка, укроп) для украшения

Приготовление.
1. Для начала приготовим начинку. Лук мелко нарежем и обжарим на сковороде до золотистого цвета. Добавим измельченный чеснок и фарш, обжариваем до готовности. Посолим, поперчим по вкусу. Оставим начинку остыть.

2. Для теста в миске смешаем молоко, яйцо, растительное масло и щепотку соли. Постепенно добавляем муку, тщательно перемешивая, чтобы избежать комков. Тесто должно быть однородным и без комочков.

3. Разогреваем сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выливаем небольшое количество теста на сковороду и равномерно распределяем его по дну. Жарим блинчик с одной стороны до золотистого цвета, затем переворачиваем и жарим с другой стороны.

4. На готовый блин выкладываем небольшое количество начинки с мясом, разравниваем по всей поверхности блинчика. Складываем блинчик пополам или рулетом.

5. Повторяем процесс с оставшимся тестом и начинкой.

6. Подаем блинчики с мясом горячими, посыпанными свежей зеленью (петрушкой, укропом) для украшения.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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