Лучший рецепт блинчиков с мясом раскрыт: попробуйте и вы не сможете остановиться

Назван лучший рецепт блинчиков с мясом

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Блинчики с мясом — это классическое блюдо, которое нравится многим. Они отлично подходят как для завтрака, так и для обеда или ужина. Приготовление блинчиков с мясом не так сложно, как может показаться, и в этой статье мы поделимся с вами простым и вкусным рецептом.

Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты.

— Для теста:

— 1 стакан молока

— 1 яйцо

— 1 столовая ложка растительного масла

— 1 стакан муки

— Щепотка соли

— Для начинки:

— 200 г фарша (говяжьего или свиного)

— 1 луковица

— 2 зубчика чеснока

— Соль, перец по вкусу

— Зелень (петрушка, укроп) для украшения

Приготовление.

1. Для начала приготовим начинку. Лук мелко нарежем и обжарим на сковороде до золотистого цвета. Добавим измельченный чеснок и фарш, обжариваем до готовности. Посолим, поперчим по вкусу. Оставим начинку остыть.

2. Для теста в миске смешаем молоко, яйцо, растительное масло и щепотку соли. Постепенно добавляем муку, тщательно перемешивая, чтобы избежать комков. Тесто должно быть однородным и без комочков.

3. Разогреваем сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выливаем небольшое количество теста на сковороду и равномерно распределяем его по дну. Жарим блинчик с одной стороны до золотистого цвета, затем переворачиваем и жарим с другой стороны.

4. На готовый блин выкладываем небольшое количество начинки с мясом, разравниваем по всей поверхности блинчика. Складываем блинчик пополам или рулетом.

5. Повторяем процесс с оставшимся тестом и начинкой.

6. Подаем блинчики с мясом горячими, посыпанными свежей зеленью (петрушкой, укропом) для украшения.