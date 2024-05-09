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Эксперт рассказала, кого коснется увеличение минимального размера оплаты труда до 35 тысяч рублей

Эксперт назвала категории граждан, которых коснется увеличение МРОТ

1:05
Экономика

Эксперт по трудовому праву и доцент кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге, Линда Рыжих, подчеркнула, что увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 35 тысяч рублей в месяц к 2030 году коснется не только работников в сфере бизнеса, но и получателей социальных пособий, а также работников бюджетной сферы.

Эксперт назвала категории граждан, которых коснется увеличение МРОТ
Фото: wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.

Этот шаг был предпринят по поручению президента России, Владимира Путина, который подписал соответствующий указ.

По словам Рыжих, увеличение МРОТ вдвое по сравнению с уровнем 2023 года окажет существенное влияние на множество аспектов общественной жизни.

Эксперт напомнила, что МРОТ используется для определения размеров различных пособий, таких как пособия по беременности и родам, детские пособия, а также различные доплаты к пенсиям. Она также подчеркнула, что оплата труда работников бюджетной сферы зависит от МРОТ, поскольку устанавливается с учетом средних доходов по регионам.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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