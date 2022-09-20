Политологи: Референдумы в ЛДНР и Херсоне развяжут РФ руки

Представители Общественных палат ЛНР и ДНР озвучили руководителям республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину инициативу о незамедлительном проведении референдумов.

Вопрос вхождения в состав России, по их мнению, является первоочередным.

О необходимости конкретного решения заявил и заместитель руководителя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Он сообщил о большом количестве обращений местных жителей и отметил, что людям нужны гарантии вхождения региона в состав России. Также Стремоусов добавил, что и жители Херсонской области "изъявили желание как можно скорее провести референдум".

По словам председателя Общественной палаты ДНР Александра Кофмана, пора "стереть несуществующую границу между нашими государствами".

Как отметил главы палаты Алексей Карякин, люди надеются, что после плебисцита наступит стабильность, а вхождение республик в состав РФ повысит уровень безопасности жителей и станет справедливым итогом последних лет.

"Референдум о признании Луганской народной республики субъектом РФ состоится осенью, в ближайшее время" — добавил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Со своей стороны руководители ДНР и ЛНР обсудили возможность объединения усилий и пришли к выводу, что действия должны быть синхронны.

Кроме того, стало известно — из-за провокаций и обстрелов регионов Украиной, голосование может быть многодневным.

С референдумом возможным новым территориям РФ помогут Крым и Севастополь, в 2014 году прошедшие через референдум и воссоединение с Россией.

"Поддерживаю это решение и считаю, что чем раньше это произойдет — тем лучше! Люди и так ждали этого больше восьми лет", — заявил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев .

. "Мы готовы оказать любую необходимую помощь: методическую, организационную, поделимся своими кадрами, если что. Отпечатаем и бюллетени. Главное, что общество в Донбассе давно созрело для политического выбора. Это является гарантией успеха", — делится председатель крымского парламента Владимир Константинов.

Какие республики экс-Украины проведут референдумы вместе с ДНР и ЛНР?

Напомним, 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Обе республики объявили о планах войти в состав России, такое же желание выразили Херсон и Запорожье.

Ранее секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак публично заявил, что освобожденные территории ЛНР и ДНР, а также Херсонской области войдут в состав России.

"Если придется действовать по сценарию Крыма то регионы могут быть оперативно включены в состав РФ. Но пока выбрана дата 4 ноября — День народного единства", отметили авторы проекта ЧХК.

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди отметила, что голосование о присоединении к России необходимо провести на всех освобожденных территориях Украины. Она также высказалась в том ключе, что России больше не имеет смысла думать о реакции Запада.

Поскольку англо-американцами объявлен крестовый поход на весь русский мир, то скорейшее объединение станет правильным решением, заявила она.

Когда в ДНР и ЛНР пройдут референдумы о воссоединении с Россией?

А политолог и редактор Андрей Гусий пояснил Pravda.Ru, что сроки проведения плебисцитов являются "историческими датами, которые останутся для будущих поколений".

"В свое время процедура в Крыму была назначена на 25 мая. Потом, уже 1 марта, было решено сместить референдум на 30 марта, было принято соответствующее решение депутатами. А уже 4 марта сроки были снова сокращены — до 16 марта. Такие изменения в сроках объяснялись тем, что "конфликт вышел за разумные пределы" — рассказал он.

Гусий придерживается мнения, что подобная формулировка сейчас применима к сложившейся ситуации, поэтому изначально заложенные на 4 ноября референдумы могут быть перенесены и — это будет логичным, так как почти полтора месяца у Украины будет на "диверсии с непредсказуемыми итогами".

Какими будут результаты референдума в ДНР и ЛНР?

Эксперт считает, что регионы экс-Украины скажут "мы — "за". Сами же проценты "за" вхождение в состав России можно спрогнозировать, но надо понимать, колебания будут на уровне погрешностей (если сравнивать между освобожденными территориями) — пояснил Pravda. Ru политолог.

Когда люди проголосуют "за", регионы станут частью России, военное вторжение в которые будет отражено в том числе ядерным оружием, отметил Гусий.

"Только так и можно обеспечить безопасность не только вошедших регионов, но и других приграничных областей, которые также подвергаются атакам. В ином случае будут продолжаться атаки, будут гибнуть мирные граждане, так как ракеты режима Зеленского давно не видят границ и красных линий", подытожил аналитик.

"Во-первых, после 8 лет обстрелов и атак жители ДНР и ЛНР действительно хотят в Россию, под крыло, в безопасность и чтобы "жить, как Крым". В 2014 году тоже были референдумы, но политическое руководство России решило их учесть, однако не предпринимать действий" - делится с Pravda.Ru крымский политолог Леонид Петров.

"Как мне известно, параллельные закрытые соцопросы показали - люди хотят в РФ, но хотят немного не так, как Крым - "домой", а просто "чтобы жить "бахаче", чтобы российские пенсии, субсидии, российское строительство было". Сейчас же территории устали от беды, огня и боев и искренне хотят "к маме-России" - рассказал эксперт.

"Безусловно, в случае решения (о вхождении в состав России) ситуация, когда танки или мобильные группы ВСУ безнаказанно вторгаются, когда ракеты "Точка-У", "Химеры" или другие РСЗО бьют, авиация бомбит уже территорию России, идут боевые действия - невозможны. За такие вторжения, Россия может и объявить (в соответствии с действующей стратегией) официально войну, и даже применить ядерное оружие" - считает политолог.

Он добавляет "поверьте, все эти разговоры про "ящик Пандоры" лишние - никто не передаст Украине ядерные заряды, понимая - она их продаст, да и не доедут они. И Лондон с Вашингтоном не согласится гореть в ядерном огне из-за Жмеринки или даже Киева".

"Возможно, что вначале в РФ войдут ДНР и ЛНР с Херсонской областью, возможно - ДНР и ЛНР, а Херсонская и Запорожская области потом, а возможно, к зиме и Одесская область в РФ появится. Сейчас можно говорить о том, что республики и области воссоединятся с Россией обязательно, а уж одновременно или постепенно - дело десятое" - заключил политолог.

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