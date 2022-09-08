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Референдумы 4 ноября решат судьбу и РФ, и Новороссии

Политика

Четвёртого ноября может стать датой референдумов на освобождённых территориях — такая информация поступила от единоросса Андрея Турчака.

Референдумы 4 ноября решат судьбу и РФ, и Новороссии

Если всё это случится, День народного единства 4 ноября из "непонятного конструкта середины нулевых" станет понятным для всех россиян праздником — днём, когда жители освобождённых территорий решили быть едиными с Россией.

Дату подтвердил и Кирилл Стремоусов из херсонской ВГА, обозначив ориентир по явке в 80%

Подробности о референдумах на освобождённых территориях обсуждали и в кулуарах ВЭФ, о чём сообщил внештатный корреспондент Pravda.Ru на форуме.

Статистические данные показывают, что в случае положительного решения жителей освобождённых областей о входе в состав РФ более миллиона россиян "готовы переехать туда жить, работать, а также приобрести жилую и инвестиционную недвижимость и вести там бизнес".

Напомним, в Крым после воссоединения в 2014 году переехало более миллиона жителей материковой России.

Ожидается, что может быть введена программа "южного (новороссийского, таврического) гектара" по аналогии с "восточным гектаром" (во время или после переходного периода). Так власти намерены способствовать развитию экономики, инфраструктуры, и социальной сферы региона.

ЦИК России окажет всю необходимую консультационно-техническую и методическую помощь для организации и проведения референдумов, на них всё-таки будут приглашены и отправлены наблюдатели.  Об этом уже заявил зампредседателя комиссии Николай Булаев.

Новые регионы России (как и Москва, Петербург, Крым, и т. п.) будут обороняться от атак ВСУ всеми силами и средствами, включая "главное" оружие, отметили эксперты.

По данным источников, в ближайшие годы "аналогичные референдумы могут пройти в других областях юга экс-Украины (Одесской и других)".

Стоит добавить, что Институт социального маркетинга ИНСОМАР провёл исследование на тему, каким видят своё будущее жители Запорожской и Херсонской областей Украины.

Задавался вопрос: намерены ли жители областей участвовать в референдуме по вопросу территориальной принадлежности региона.

В Запорожской области ответы распределились так:

  • 74 процента намерены участвовать,
  • 13 процентов проигнорируют опрос.

Ответы в Херсонской области были немного другие:

  • 61 процент намерен участвовать,
  • 22 процента не собираются принимать участие в референдуме.

Также был задан вопрос: "Если говорить о Вашей позиции, лично Вы хотели бы, чтобы после завершения военной операции территория вашего региона осталась в составе Украины, вошла в состав России или стала самостоятельным государством?"

В Запорожской области большинство респондентов высказалось за вхождение региона в состав России (71%). Хотят, чтобы область осталась в составе Украины 6%, и столько же человек полагают, что региону лучше стать самостоятельным государством.

В Херсонской области 63% ждут вхождения в состав России, 11% считают достойным остаться в составе Украины, а за самостоятельное государство высказались 7%.

Остальные затруднились с ответом или отказались отвечать. Так что чаяния людей на освобождённых территориях более чем понятны.

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Автор: Александр Шторм, Куратор: Олег Артюков
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