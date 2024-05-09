Лучшее время для посещения Франции: когда планировать свою поездку

Почему август является лучшем временем для поездок во Францию

1:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Май и июнь являются оптимальными месяцами для посещения Франции, благодаря комфортному южному солнцу и меньшему количеству туристов. В это время в стране проходит множество фестивалей, обусловленных национальными праздниками, которые позволяют местным жителям наслаждаться продленными выходными.

Фото: www.flickr.com by Эрик Чан is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Каннский кинофестиваль, одно из самых престижных мероприятий, происходит в мае, привлекая знаменитостей со всего мира. В июне же по всей Франции, от больших городов до маленьких городков, отмечается La Fête de la Musique, национальный музыкальный фестиваль, где тысячи артистов выступают на улицах.

Август идеален для посещения Парижа, так как город опустеет из-за отъезда жителей на побережье, делая его менее переполненным. Однако лето не самое удачное время для посещения сельских районов, особенно Корсики, где многие заведения могут быть закрыты.

Зима, с декабря по апрель, идеальна для любителей зимних видов спорта благодаря великолепным условиям в горах, например в Альпах.

В декабре, по всей Франции начинают работу рождественские ярмарки, создавая праздничную атмосферу с различными аттракционами.

Сентябрь и ноябрь — отличное время для винных туров по основным винодельческим районам, таким как Луара, Бордо и Бургундия, где проходит сбор урожая. В середине октября независимые виноделы приглашают на экскурсии и дегустации.

Также, в третьи выходные ноября, начинается продажа Божоле-Нуво, свежего вина, которое традиционно откупоривают после сбора урожая, сопровождаемое маскарадными винными марафонами.