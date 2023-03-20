Западные журналисты заявили, что после рабочий поездки в Россию китайский лидер Си Цзиньпин может позвонить украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
По информации источника Financial Times, может произойти первый прямой контакт президентов после объявления военной спецоперации РФ.
Как напомнили в СМИ, Пекин позиционирует себя в качестве миротворца. При этом в издании подчеркнули, что КНР в союзе с Москвой сталкивается с ограничениями. Звонок руководителю Украины может стать их "признаком", добавили журналисты.
Ранее политолог Владимир Фесенко сообщил, что Си Цзиньпин после беседы с лидером РФ Владимиром Путиным может запустить переговоры с Киевом.
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