Пелоси едет на Тайвань, чтобы Байден избежал импичмента

В надежде, что Китай не решится на противостояние с армией США на тайваньском фронте, Байден посылает на остров лидера демократов в конгрессе Нэнси Пелоси.

Байдену нужна "маленькая победоносная война", чтобы не угодить в импичмент

Президент США Джозеф Байден вернулся из Саудовской Аравии без надежд на увеличение поставок нефти, поэтому цены на топливо в США будут расти. Это делает почти нулевыми шансы на победу демократов на ноябрьских выборах в конгресс. А республиканцы, получив большинство в обеих палатах, намерены организовать президенту США импичмент.

Однако, можно отвлечь внимание избирателей на "маленькую победоносную войну" и, тем самым, попытаться выиграть выборы. На Украине — не получается, остаётся Китай, который, как думает Байден, да и многие эксперты, не решится восстановить территориальную целостность с островом, если его защищает США.

Поэтому Байден решил отправить в августе на Тайвань лидера демократов в палате представителей Нэнси Пелоси. Это будет первая поездка спикера нижней палаты в страну за 25 лет, сообщила Financial Times. Газета напомнила, что лидер демократов отменила визит в апреле после того, как заразилась Covid-19.

Китай предупредил о защите территориальной целостности

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь 19 июля на пресс-конференции заявил, что Китай решительно выступает против любых форм официальных обменов между Соединёнными Штатами и Тайванем и неоднократно заявлял об этом.

Дипломат пригрозил, что если США не отменят визит Пелоси, то Китаю "придётся принять решительные меры для твёрдой защиты национального суверенитета и территориальной целостности".

В июне министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что НОАК "сокрушит" любую попытку Тайваня стать независимым, и предупредил США, чтобы они прекратили попытки сдерживания Китая.

"Если кто-то навяжет войну Китаю, Народно-освободительная армия не дрогнет", — добавил Вэй Фэнхэ.

Китай сбрасывает американские гособлигации

Согласно данным Минфина США, Китай с начала года активно сбрасывает трежерис (гособлигации США). По данным министерства, вложения КНР в гособлигации США в мае упали до $980,8 млрд. Это наименьшее значение, как минимум, за последние 10 лет. За последний отчётный месяц китайцы избавились от гособлигаций США на сумму в $22,6 млрд.

Вероятно, Китай опасается за военную операцию на Тайване получить арест своих активов, по аналогии с РФ. Однако, многие авторы в США не верят в этот мотив , указывая на то, что китайских активов в США на порядок больше, чем американских в Китае, поэтому экономика Китая пострадает в разы больше от санкционных войн .

А китайские трежерис — это всего лишь около 4% от общего непогашенного долга. Мол, Пекин сбрасывает облигации для стабилизации юаня.

Есть и другие оценки. Так, российский финансист в Телеграм-канале Spydell_finance указывает, что ситуация уникальная: идут рекордные продажи трежерис нерезидентами (не только Китаем) при отключении количественного смягчения от ФРС.

"Компенсация инфляционного давления вынудит (США) снова наращивать расходы бюджета. Дефицит бюджета будет расти, а в условиях долгового кризиса скоро встанет вопрос об источниках его финансирования", — пишет автор.

Иными словами, ФРС или надо будет снова запускать печатный станок, но тогда будет расти инфляция, или повышать ключевую ставку, но тогда рухнет фондовый рынок.

США хотят "раскачать" Китай

Как сказал Pravda.Ru заведующий Сектором экономики и политики Китая ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Сергей Луконин, США выгодно втянуть Китай в горячее противостояние.

И особенно эта выгода обусловлена тем, что к осени предполагается проведение XX съезда КПК, на котором нынешний председатель КНР Си Цзиньпин должен будет переизбраться на третий срок.

По словам эксперта, для Китая сейчас очень важно, чтобы была стабильность в социальной, экономической и внешнеполитической сферах. А Соединённые Штаты Америки начинают раскачивать ситуацию для того, чтобы, если не добиться коллапса Китая, то максимально затруднить его развитие, создать дополнительные проблемы в социальной и политической сферах.

Китаист Николай Вавилов подчёркивает ещё один момент для раскачивания ситуации — это "позиция тайваньской администрации, у которой вариант достижения признанного суверенитета на части территории Тайваня или будучи правительством в изгнании — становится безальтернативным в условиях конфронтации с прокитайской оппозицией из Нацпартии".

Китай не решится на военную операцию

Сергей Луконин сомневается насчёт "активных решительных ответных мер" Пекина.

По его словам, это будет "ряд внешнеполитических демаршей, заявлений по линии китайского МИДа, вероятно, отдельные и незначительные, может быть, неофициальные санкции в отношении американских компаний на китайском рынке".

"Например, можно запретить доступ американских инвесторов, в том числе к покупке китайских ценных бумаг, как-то усложнить деятельность американских компаний на китайском рынке" — отметил эксперт для Pravda.Ru.

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