США толкают Грузию к новой войне с Россией

Под натиском "толерантного" Запада и собственных соросят "Грузинская Мечта" отозвала законопроект об иноагентах. Правильное ли это решение? Есть большие сомнения.

Телефонный звонок американца решил судьбу закона об иноагентах в Грузии

В течение трёх дней толпы грузинских "сторонников евроинтеграции", размахивая флагами Грузии, Украины и Евросоюза, требовали отмены принятого в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния"*.

Они стали прорываться в здание парламента, выдвигать требования об отставке правительства, освобождении "побратимов", арестованных полицией. Власти Грузии пошли у толпы на поводу, выполнив все требования. Кроме — пока — роспуска парламента.

За несколько часов до отзыва законопроекта премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили позвонил советник Госдепа США Дерек Шоуле. Об этом он сам написал в соцсетях. Заметим, что также Госдеп США под страхом санкций запретил властям Грузии применять силу в адрес протестующих.

Грузия не избежала участи всех постсоветские стран — перевода в зону влияния США через финансирование "грантоедов", которые затем приходят к власти через уличные перевороты.

При подготовке этих сил могут декларироваться вполне позитивные цели — от экологических до молодёжных, прав женщин, заключённых, но гранты осваивают всегда определённые лица — готовые "ложиться под США".

В Тбилиси националисты из правящей партии "Грузинская мечта" решили сократить внешнее воздействие на процессы, в том числе, электоральные внутри республики. Этим и вызван закон об иноагентах или "прозрачности внешнего влияния".

Цель — избиратели должны видеть, кто преследует национальные интересы, а кто — интересы США. Конечно, Западу это не могло понравиться .

Что хотят соросята? Войны с Россией

Все проекты США на постсоветском пространстве заточены под развязывание "бывшими" войны с РФ. Поэтому лозунги о возврате Абхазии не могли не появиться на протестах в Грузии. Несмотря на то, что грузинский парламент отозвал законопроект, США будут и дальше продавливать "цветную революцию" в стране.

Нейтральная Грузия (не присоединилась к санкциям, отказывается помогать Украине оружием) не устраивает Вашингтон, который намерен добиться свержения нынешнего правительства и прихода к власти прозападных сил.

Именно поэтому газета "Вашингтон пост" 5 марта в редакционной статье призвала президента США Джо Байдена добиться освобождения лидера соросят Михаила Саакашвили, осуждённого в Грузии по уголовным статьям.

"Саакашвили нужно разрешить оказывать медицинскую помощь за границей. Если он умрёт в тюрьме, это, скорее всего, положит конец попыткам Грузии присоединиться к Европе. Это станет триумфом Путина, и 3,7-миллионное население Грузии ещё много лет будет находиться под авторитарным правлением", — пишет "Вашингтон пост".

Газета полагает, что Грузией сейчас управляет "пророссийский" миллиардер Бидзина Иванишвили, а его отставка от руководства партии "Грузинская мечта" — пустая формальность.

"Правительство Иванишвили склоняется к Путину и ослабило грузинское гражданское общество и демократию", — говорится в статье.

Посольство США в Грузии призвало правящую партию "больше не следовать такого рода законодательству, которое несовместимо с грузинскими и европейскими ценностями и защитой основных свобод". Конечно, американцы лучше других разбираются в том, что нужно Грузии и Европе.

Грузия накануне трагических событий

Грузия может забыть о продолжении тренда на рост экономики в 10%, благодаря торговле с РФ, транзиту грузов (в Армению и дальше на юг — в Иран и Индию) и перемещению российских релокантов. Её ждёт развал экономики и социальной сферы, гигантские потоки беженцев, гражданская война и криминализация.

Подобные сценарии цветных революций с вариациями прошли в Армении (удачно для США), Белоруссии (неудачно), Казахстане (неудачно), проходят сейчас в Молдавии. И ранее, чрезвычайно удачно — на Украине.

Россия подготовила ответ проамериканской Грузии

Открыть сегодня на Кавказе второй фронт против РФ — мечта США, но Россия уже подготовила ответ. Ещё год назад, в марте 2022-го, ходили разговоры по принятию Южной Осетии в состав России, а недавно абхазские власти заявили, что им будет хорошо в Союзном государстве с РФ и Белоруссией.

Глава МИД республики Абхазия Инал Ардзинба заявил, что вступление Абхазии в Союзное государство с Россией и Белоруссией "не стало бы ущемлением абхазского суверенитета". В Абхазии и Южной Осетии находятся российские военные базы, поэтому о военном ответе на претензии проамериканской Грузии сомневаться не приходится.

*Справка. Протесты в Тбилиси начались 7 марта и продолжались три дня после принятого в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Полиция задержала несколько сотен протестующих. Документ обязывает любые организации, деятельность которых финансируется из-за рубежа, официально вставать на учёт в качестве иностранных агентов — даже если зарубежные поступления составляют 20% их бюджета.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и пообещала наложить на законопроект об иноагентах вето, если парламент примет документ. Однако, вето президента парламент Грузии мог обойти двумя третями голосов.

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