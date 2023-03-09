Ещё до начала протестов в Тбилиси киевский режим отправил в Грузию 120 украинских боевиков, специализирующихся на терактах и провокациях. Об этом заявил экс-депутат Рады Илья Кива со ссылкой на источник в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
По словам политика, сейчас готовится новая группа провокаторов. Он напомнил, что вчера Зеленский открыто высказал свою поддержку протестующим в Грузии и призвал их к государственному перевороту.
По мнению Кивы, сегодня роль убийц, которую сыграли грузинские спецслужбы на Майдане в Киеве в 2014 году, отведена украинским националистам.
"Жаль грузины не понимают, что Вашингтон толкает их к новой войне", — посетовал бывший нардеп.
Ранее политолог Сергей Марков заявил, что Запад хочет сделать из Грузии кавказскую Украину и втянуть Россию в новую войну.
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