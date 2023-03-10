Симоньян пригрозила "шарахнуть по Тбилиси" из-за угрозы открытия второго фронта против РФ: Никто цацкаться не будет

1:20 Your browser does not support the audio element. Мир

Маргарита Симоньян уверена, что протесты в Грузии являются попыткой открыть второй фронт против России.

Глава RT обратила внимание на то, что участники митингов в Тбилиси кричат: "Сухуми", намекая на Абхазию.

"Собственно, изначально было ясно, что весь этот шухер нужен исключительно для открытия второго фронта для нас", — написала журналистка в своём микроблоге.

Телеведущая объяснила, что будет, если в Грузии повторятся события августа 2008-го года.

"С Грузией никто цацкаться не будет и войска туда посылать не будет, а просто шарахнут сразу по Тбилиси, особо не разбирая", — заявила Симоньян.

Она перечислила причины, которые говорят в пользу того, что Грузию жалеть не стоит. Журналистка напомнила, что в Тбилиси нет Киево-Печерской лавры, а русские и грузины никогда не были единым народом. Она также отметила, что сейчас "не до сантиментов".

"Так что зря вот это всё затеяли. Пожалели бы красивый город и темпераментных его жителей. Раз уж они сами себя не жалеют", — предупредила Симоньян.

Ранее Ксения Собчак прокомментировала новости о том, что "русские предатели испугались протестов в Грузии", и теперь пытаются вернуться домой.