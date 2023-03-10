Лавров нашёл схожесть между протестами в Грузии и киевским майданом

1:19 Your browser does not support the audio element. Мир

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что протесты в Грузии похожи на киевский "майдан" и могут привести к смене власти в стране. При этом министр упрекнул Евросоюз в лицемерии при оценке текущей ситуации в Грузии.

"Очень похоже на киевский майдан". Никаких сомнений нет, что закон о регистрации тех неправительственных организаций, которые получают зарубежное финансирование в размере всего 20% от своего бюджета, был лишь поводом для того, чтобы начать, в общем-то, попытку силовой смены власти", — сказал Лавров.

Он назвал "очевидным лицемерием" реакцию на грузинские протесты со стороны главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

После того, как 7 марта парламент Грузии принял законопроект об иностранных агентах, жители Тбилиси вышли на массовые акции протеста. Полицейские жёстко разогнали протестующих и задержали 133 из них. В итоге грузинский парламент отозвал законопроект

Помимо прочего, демонстранты требовали от властей решить вопрос с Абхазией, которую они считают частью Грузии. По мнению главреда RT Маргариты Симоньян, эти акции протеста являются попыткой открыть второй фронт против России.