Члены парламента Грузии остановили рассмотрение законопроектов "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иностранных агентов".
По информации Rustavi, чиновники отозвали законопроект о регистрации иностранных агентов. Другую инициативу не поддержала большая часть депутатов. Один парламентарий положительно оценил предложение коллег, 35 выступили против идеи. При этом 58 человек отказались голосовать.
Ранее журналистка Маргарита Симоньян заявила, что протесты в Грузии являются попыткой открыть второй фронт против Москвы.
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