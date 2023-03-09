После масштабных протестов и стычек демонстрантов с полицией грузинские парламентарии приняли решение отозвать законопроект "об иноагентах", сообщил источник в правящей партии страны.
"Мы должны самым внимательным образом относиться к миру, спокойствию и экономическому развитию в нашей стране, а также к продвижению Грузии по пути европейской интеграции", — гласит совместное заявление депутатов от нескольких партий.
Также стало известно, что в Тбилиси планируют провести общественные слушания, чтобы население осознало суть и важность законопроекта.
Ранее российский политолог отметил, что происходящие в Грузии массовые выступления развиваются чётко по лекалам Украины 2014 года.
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