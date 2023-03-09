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Колясников: В Грузии начался Майдан чётко по лекалам Украины 2014 года

0:49
Мир

Происходящие в Грузии массовые выступления против "Закона об иноагентах" очень сильно напоминают украинский Майдан девятилетней давности, заявил военный эксперт Сергей Колясников.

Колясников: В Грузии начался Майдан чётко по лекалам Украины 2014 года

"В Грузии начался Майдан. Чётко по лекалам Украины 2014 года. США уже заявили о недопустимости давления на протестующих и поддержали их", — написал он в своём Telegram-канале.

Вашингтон недоволен низким уровнем русофобии в стране, а потому к власти в Тбилиси должен прийти "больной маньяк вроде Зеленского", добавил Колясников.

"Тот же Саакашвили неплохо подойдёт", — резюмировал специалист.

Ранее российский посол в США назвал позором тот факт, что в Белом доме наградили "За отвагу" украинскую нацистку.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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