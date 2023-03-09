Происходящие в Грузии массовые выступления против "Закона об иноагентах" очень сильно напоминают украинский Майдан девятилетней давности, заявил военный эксперт Сергей Колясников.
"В Грузии начался Майдан. Чётко по лекалам Украины 2014 года. США уже заявили о недопустимости давления на протестующих и поддержали их", — написал он в своём Telegram-канале.
Вашингтон недоволен низким уровнем русофобии в стране, а потому к власти в Тбилиси должен прийти "больной маньяк вроде Зеленского", добавил Колясников.
"Тот же Саакашвили неплохо подойдёт", — резюмировал специалист.
Ранее российский посол в США назвал позором тот факт, что в Белом доме наградили "За отвагу" украинскую нацистку.
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