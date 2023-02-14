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Ольга Лебедева

Вашингтон хочет "закошмарить" россиян и ставит под ружьё боевиков-террористов

Мир

Вчера, 13 февраля, российская служба внешней разведки (СВР) сообщила, что США вербуют наёмников-джихадистов для совершения терактов на территории России и в странах СНГ.

Вашингтон хочет "закошмарить" россиян и ставит под ружьё боевиков-террористов

По данным СВР, боевики вербуются из числа террористических группировок. По меньшей мере 60 опытных террористов, повоевавших ранее на Ближнем Востоке, уже проходят подготовку на базе Эт-Танф в Сирии. Известно, что это не первый "набор курсантов" — на этой базе, а также в приграничных районах Иордании ЦРУ обучает боевиков-террористов более шести лет.

"По достоверным данным, полученным Службой внешней разведки Российской Федерации, американские военные активно вербуют боевиков джихадистских группировок, связанных с "Исламским государством"* и "Аль-Каидой"*, для совершения терактов на территории России и в странах СНГ. По замыслу американцев, соответствующую работу они будут вести во взаимодействии с подпольными ячейками международных тергруппировок, в том числе "Хизб ут-Тахрир"*, "Джамаат Ансаруллы"* и "Исламского движения Узбекистана"* ", — говорится в сообщении пресс-службы российского ведомства.

Как уточнили разведчики, американские инструкторы обучают боевиков "методам изготовления и применения самодельных взрывных устройств, а также методам диверсионной и подрывной деятельности".

  • Особенно активно ЦРУ вербует иммигрантов из России — с Северного Кавказа — и бывших советских среднеазиатских республик.

Переброска боевиков небольшими группами на территорию России и государств СНГ планируется в ближайшее время. Им будет поручено подготовить и осуществить террористические акты против дипломатов, государственных служащих, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

Согласно отчету СВР, "особое внимание уделяется планированию нападений на хорошо охраняемые объекты, в том числе на иностранные дипломатические миссии".

Настораживающие совпадения

12 февраля посольства США в России в очередной раз призвали американцев покинуть территорию нашей страны. Предлог, как рассказывала Pravda.Ru, выглядит "притянутым за уши" — риск попасть "на фронт в рамках частичной мобилизации". На деле же, не исключено, что так их предупредили о готовящихся США и киевским режимом терактах на территории России, ведь в качестве одной из причин была упомянута "возможность терроризма".

"Если вы хотите покинуть Россию, вы должны как можно скорее принять самостоятельные меры. Посольство США имеет серьезные ограничения в своей способности оказывать помощь гражданам США при выезде из страны, и возможности передвижения могут внезапно стать еще более ограниченными", — говорится в обращении американского диппредставительства.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов признал, что киевский режим прибегает к террористическим методам, используя для этого "агентов в России, которые причастны к подготовке терактов и взрывов на территории страны". По его собственным словам, деятельность украинских диверсантов "координируется спецслужбами", Незалежной, которые, в свою очередь, "находятся в тесном сотрудничестве с американскими и другими западными службами".

Ничего нового

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в комментарии для МК напомнил, что США частенько "решают свои вопросы", используя бандитов и террористов:

"С самого начала войны в Сирии мы столкнулись с тем, что американцы очень активно вербую боевиков для террористических актов, делая ставку на более радикальные части исламских организаций. Только вот получается это у них неважно, — говорит генерал-майор, уточняя: — Влияние США на Ближнем Востоке мизерное. Они могут разворошить осиное гнездо, но не умеют управлять последствиями этого".

Михайлов напомнил, что за всеми радикальными движениями, сформированными в горячих точках в разные годы, стояли американцы. Как, например, Бен Ладен или талибы*. Итог всегда один — "пшик и позорное бегство".

Так будет и с "засланными в Россию террористами-джихадистами", — уверен генерал ФСБ.

* - организация, признанная решением Верховного Суда Российской Федерации террористической; деятельность запрещена на территории РФ

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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