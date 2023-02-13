Посольство США призвало американцев срочно уехать из России из-за риска мобилизации

Американцам необходимо воздержаться от поездок в Россию из-за "непредсказуемых последствий" украинского конфликта. Граждане США, которые уже находятся на территории РФ, должны покинуть страну как можно скорее. Об этом сообщается на сайте американского посольства.

Дипломаты подчеркнули, что российские власти способны отказать американцам в признании двойного гражданства, лишить их доступа к консульской помощи, а также призвать на фронт в рамках частичной мобилизации.

"Посольство США имеет серьёзные ограничения в своих возможностях помочь гражданам США покинуть страну, и возможности транспортировки могут внезапно стать еще более ограниченными", — говорится в материале.

Представители дипмиссии настоятельно рекомендуют избегать любых массовых протестов и не снимать на камеру сотрудников правоохранительных органов на акциях.