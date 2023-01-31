Запад играет с огнём: на улицах европейских городов жгут Коран

Мы уже начинаем привыкать к тому, что европейские политики не отличаются особой адекватностью. Особенно заметно это стало в отношении России после начала специальной военной операции. Но одно дело — вводить санкции и даже запрещать культуру неугодных стран, что уже кажется диким, а другое дело — поощрять и разрешать публичное сожжение книг, особенно священных религиозных текстов. Для "демократической" Европы это что-то новое.

Итак, в Европе появилась новая "мода" — сжигать Коран, священную книгу мусульман:

21 января в Стокгольме перед зданием турецкого посольства в Швеции была устроена акция по сожжению Корана;

27 января в Копенгагене снова сожжение, причём в нескольких местах, среди которых местная мечеть и российское посольство.

В обоих случаях главным "героем" этого злодеяния стал один и тот же человек — датский политик, представитель ультраправой партии Расмус Палудан. Он не принадлежит к числу каких-то видных политических деятелей Европы. И этим можно было бы всё объяснить и забыть, — мало ли какой чудак сотворит глупость. Тем более, в прошлом этот товарищ уже отмечался в подобных мероприятиях, за что был даже условно осуждён.

Но вот только последние акции — это не какие-то хулиганские выходки сумасшедшего одиночки. Сожжение Корана в обеих столицах было намеренно санкционировано правительствами Швеции и Дании и проведено в таких видных и символических местах, что это сразу стало достоянием мировой общественности.

Понятно, что европейское общество любит лишний раз продемонстрировать свободу самовыражения. Одно из главных достижений своей демократии, как они считают. Но, похоже, в этой своей нарочитой демонстративности европейцы уже не видят границ реальности, не ощущают, что такое "хорошо", и что "плохо".

Сжигать Коран, когда с другой стороны улицы на вас смотрят представители того самого мира, для которого эта книга священна, всё равно, что курить, сидя на бочке с порохом. Ведь всем известно, насколько мусульманское сообщество болезненно реагирует на попытки оскорбить их чувство веры. А сожжение главной книги мусульман — это одно из тяжелейших преступлений против Ислама.

Но, похоже, европейский политик ничего и никого не боится. Ну, ещё бы, если чувствовать за своей спиной поддержку официальных властей. Хотя, Расмус Палудан и "специализируется" в политике на антиисламской теме в широком смысле, в последних случаях свои действия он объяснил протестом конкретно против Турции, препятствующей вступлению Швеции в НАТО. В этой связи вызывает удивление мотивация Расмуса, да и властей Швеции. Неужели они полагают, что разжигая исламофобию в Европе, можно заручиться благосклонностью руководства Турции. Уж вернее, наоборот.

И действительно, негативная реакция Турции не замедлила сказаться. Планировавшийся накануне визит шведского министра обороны в Турцию был отменён. Власти Турции выступили с заявлением, осуждающим антиисламский экстремизм. А вскоре и власти Швеции заявили о том, что вопрос о вступлении в НАТО на данный момент отложен, по меньшей мере, до июня.

Такая задержка вызвана тем, что в мае в Турции очередные президентские выборы. И, видимо, в Швеции надеются, что к власти в Анкаре придёт уже не Эрдоган, а более сговорчивый политик.

Но как всё будет, мы узнаем в мае. А пока, всё, чего добилась Швеция, — это рост антиевропейских настроений в странах мусульманского мира. Акции протеста, в частности, прошли в Иордании и в Афганистане. И будет хорошо, если реакция ограничится только митингами и демонстрациями. Увы, опыт аналогичных событий в прошлом не внушает оптимизма.

Неужели европейские активисты, затевающие антиисламские акции, не понимают последствий своих действий. И дело даже не в том, что сам виновник может пострадать в результате кары возмездия. Очень часто страдают совершенно невинные люди. И история — тому подтверждение.

20 марта 2011, два американских пастора — Терри Джонс и Уэйн Сапп — в одной из церквей Флориды публично сожгли Коран. Спустя 10 дней на миссию ООН в Афганистане напала группа вооружённых людей. В результате погибло три дипломата из Румынии, Швеции и Норвегии: стран абсолютно не причастных действиям американских священников-экстремистов. Эта трагедия стала прямым следствием сожжения Корана в США. Лица, нападавшие на миссию ООН, выкрикивали требования привлечения американских пасторов к ответственности.

К сожалению, этот печальный случай не остановил разжигателей исламофобии. Год спустя антиисламские активисты сняли фильм "Невинность мусульман", в котором в неприглядном виде был представлен главный исламский проповедник — пророк Мухаммед. И снова ответная жёсткая реакция со стороны мусульманского мира:

Египет — нападение на миротворческую миссию;

Ливия — нападение на посольство США — четверо погибших, в том числе посол США;

Йемен — нападение на посольство США.

И это не исчерпывающий перечень. Страны, в которых прошли акции протеста можно перечислять и перечислять.

А ведь тогда, 10 лет назад, была эпоха "Арабской весны". Сотни тысяч человек в мусульманских странах, воодушевлённые победой над правящими режимами, были готовы к дальнейшей борьбе и активно включались в силовые акции.

Пройдёт несколько лет, и случится трагедия во Франции с сотнями погибших мирных граждан: в концертном зале "Батаклан" и нескольких парижских кафе. Но этим всё не закончится. На некоторое время террористические акты станут привычным явлением в жизни Европы. Правда, последние годы их стало заметно меньше, но, судя по всему это ненадолго.

Сейчас тоже такое время, когда в исламском мире не очень-то привечают западный мир и его ценности. Тем более, ситуация с этническим составом в Европе меняется, и не в пользу коренных жителей: число мусульман увеличивается с каждым годом, и самое время бы наводить мосты между христианским и исламским миром. Но нет.

И уже МИД Турции всерьёз предупреждает своих граждан, собирающихся посетить Европу, об опасности расистских и ксенофобских акций против мусульман. В официальном заявлении говорится:

"Гражданам, проживающим или планирующим выезжать в страны, где происходят такие акции, следует проявлять осторожность, держаться подальше от районов возможной активизации демонстраций, действовать спокойно перед лицом возможных ксенофобских и расистских притеснений и нападений, обращаться в местные силы безопасности, а также внимательно следить за местными средствами массовой информации".

Из тональности заявления видно, насколько позиция официальных властей Турции сдержанна и рассудительна. Чего не скажешь о европейских политиках. Весьма показателен в этом смысле ещё один случай.

В ответ на произошедшие недавно в Палестине столкновения между арабами и израильтянами шведские исламские активисты тоже пытались использовать кейс с сожжением религиозных книг. И, как можно догадаться, на этот раз наступила очередь Торы — священной книги иудеев. По логике вещей, казалось бы, власти должны тоже разрешить такую акцию. Ну, свобода слова, демократия всё-таки. Но не в этот раз.

Руководство Швеции показало типичный пример двойных стандартов: Тору сжигать запретили. Видимо, для шведского руководства хорошие отношения с Израилем важны, а с мусульманским миром — нет. А как же принцип мультикультурализма? Демократия — это ведь для всех?

Если вдуматься, то сожжение религиозных книг с одобрения европейского политического руководства только выглядит чем-то новым и необычным. В истории такое уже было. Неужели Европа забыла "прелести" нацистской Германии. Или раскол Европы по религиозному признаку кому-то нужен?