Теракты и обнищание населения: Швеция стала заложницей антироссийских планов США

США сначала заставили Швецию подать заявку на вступление в НАТО, чтобы создать РФ проблемы, а потом отменить её, чтобы наказать Турцию, которая не способствует победе Запада в войне против России.

А всего лишь Швеции надо было притормозить Палудана

Антиисламист Расмус Палудан из Дании переехал в Швецию, чтобы сжечь Коран. Акт вандализма транслировался в средствах массовой информации по всему миру.

Реакция в мусульманском мире последовала та, которую он не раз демонстрировал в подобных случаях — ярость и возмущение. При этом, очевидно, чтобы избежать последующих проблем (не исключено, что и терактов), Стокгольму надо было просто убедить Палудана не приезжать в Швецию. И "свободы" Швеции были бы соблюдены, и исламский мир бы "не заметил".

Но эти небольшие усилия не были сделаны, что наводит на мысль о непосредственном участии правительства Швеции в акции Палудана. Она сработала на критическое ухудшение отношений с Турцией. Известно, что Анкара препятствует ратификации заявки о вступлении Швеции в НАТО, так как хочет выдачи "курдских экстремистов".

На реакцию Турции поработали и подвешивание чучела президента Турции Реджепа Эрдогана, и топтание курдами его портретов — тоже широко освещаемые в СМИ.

Швеции незачем стремиться в НАТО

И ранее всегда нейтральная Швеция не очень пылала желанием вступать в альянс, долго согласовывая с Финляндией совместную подачу заявки, а сейчас ей и вовсе не до этого.

Сейчас в Швеции масса проблем в экономике, а на военные расходы надо будет тратить, в случае вступления в НАТО, 2% ВВП. Страна вползает в рецессию, цены за год выросли больше, чем за несколько десятков лет до этого: пачка яиц стоит больше, чем почти четыре литра бензина. Цены на электроэнергию утроятся в 2023 году. Растут процентные ставки по кредитам, безработица идёт по тому же пути. Всё это вкупе оставляет "глубокие дыры в кошельках шведских домохозяйств".

Не исключаем, что у шведов сохранилась генетическая память, которая говорит им, что они были биты русскими много раз до развала их имперских амбиций. Тем не менее, Швеция сначала "захотела" вступить в НАТО, а потом закрыла возможность это осуществить.

Удар по Турции попал в цель

Удар по Турции попал в цель.

"Швеция не получит поддержки по вопросу членства в НАТО, пока не начнёт уважать Турцию и мусульман", — заявил президент Турции в соцсетях.

Сомнительно, что шведские политики свободны в своём внешнеполитическом выборе. Реакция Турции была просчитана, и она была нужна, чтобы оказать на неё давление и даже исключить из НАТО или заморозить её членство. Об этом говорят политики Запада, уставшие от условий Турции везде, где можно.

The Wall Street Journal опубликовала статью экс-советника президента США по нацбезопасности Джеймса Болтона под названием "Предвыборное послание НАТО Турции". Там утверждается, что если Эрдоган победит на выборах 14 мая, то они будут признаны в США "несвободными" и сфальсифицированными. А раз Турция не в состоянии провести свободные и честные выборы, значит, в НАТО ей не место.

Турция разваливает НАТО

Претензий к Турции у США много. Среди них, кроме блокирования вступления Швеции в НАТО, трёхстороннее соглашение Москвы, Дамаска и Анкары по установлению мира в Сирии с выдворением американцев, присосавшихся к нефтяным месторождениям САР, а также сотрудничество Анкары с Москвой в энергетике (газовый хаб), которое уже хотят поддержать 15 государств.

США находятся на стороне Греции в её конфликте с Турцией. Появились сообщения о поставке Афинам истребителей пятого поколения F-35, при этом F-16 Турции США так и не поставят. Эту сделку блокирует конгресс, что даёт Греции существенное преимущество в противоборстве с Турцией по территориальным спорам. Очевидно, что Анкара при форс-мажоре, например при задействовании пункта 5 Устава НАТО, может не поддержать его применение.

В этой политике подавления амбиций Турции есть "побочный эффект " — Эрдоган повышает свои шансы в разы на победу на президентских выборах в этом году.

Комментарий эксперта Владимира Оленченко

В комментарии для Pravda.Ru старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Владимир Оленченко отметил, что власти Швеции, демонстрируя акты конфессионального вандализма, относятся без уважения к религиям, обычаям, традициям других стран и считают, что они вправе поступать так, как хотят.

По словам эксперта, Швеция "не настолько глобальная держава, чтобы это делать самостоятельно", поэтому политическое руководство Швеции должно было "заочно и непублично заручиться поддержкой" и Соединённых Штатов Америки, и Евросоюза.

"Ни Еврокомиссия, ни Соединённые Штаты Америки не отреагировали на оскорбление чувств верующих, поэтому возникает гипотеза или ощущение координации всех этих действий", — сказал эксперт.

Он допустил, что шведы действуют в качестве инструмента влияния на Турцию, чтобы она следовала тем "правилам", которые предлагает коллективный Запад.

"Не будем забывать, что Турцию уже более 10 лет держат в предбаннике Евросоюза, куда она хотела бы вступить. Поэтому я бы не рассматривал действия Швеции как парадоксальные, а рассматривал бы как действия по проведению линии коллективного Запада. То есть, скажем, нивелировать Турцию этнически и конфессионально, сделать управляемой в рамках НАТО и в целом в международном пространстве", — сказал Владимир Оленченко.

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