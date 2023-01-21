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Ольга Лебедева

Обратная дискриминация: в Швеции перед посольством Турции сожжён Коран

Мир

В Швеции сегодня, мягко говоря, неспокойно — там разгораются массовые уличные беспорядки. Причина — показательная акция, проведённая антиисламским активистом Расмусом Палуданом, датчанином со шведским паспортом, возглавляющим правую партию "Страм курс" ("Жёсткая линия") в Дании.

Обратная дискриминация: в Швеции перед посольством Турции сожжён Коран

О том, что этот политический перфоманс планируется, было известно ещё в пятницу: полиция Швеции заявила, что позволит лидеру крайне правой политической партии сжечь экземпляр Корана возле посольства Турции в Стокгольме. После этого в Анкаре "на ковёр" был вызван посол Стаффан Херрстрем, которому объяснили: с "провокационным актом”, который, по сути, является "явным преступлением на почве ненависти”, мириться не собираются.

"Позиция Швеции неприемлема. Мы ожидаем, что этот акт не будет разрешен, и что оскорбления священных ценностей нельзя защищать под видом "демократических прав ", — добавили в турецком МИД, да и выслали дипломата без лишних разговоров.

Представитель шведской полиции Ола Остерлинг, в свою очередь, заявила, что, дескать "конституционные законы Швеции обеспечивают надежную защиту, и вы должны понимать, что ценность возможности демонстрации и свободы выражения мнений чрезвычайно важна”.

Зачем это всё

Палудан, который несколько раз ранее устраивал подобные акции с сожжением Корана, сказал, что таким, на мой субъективный взгляд, диким способом, "выступает за свободу выражения мнений против Турции”. И предпочёл не вспомнить, что аналогичная "акция протеста" в прошлом году привела к беспорядкам и уличным столкновениям в нескольких шведских городах, в результате чего сотни полицейских и несколько протестующих получили ранения.

Сегодняшний "акт сожжения" Корана — продолжение акции протеста в Стокгольме, которая состоялась ранее на этой неделе. Тогда курдские активисты подвесили манекен, изображающий президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана "в полный рост". Анкара жёстко отреагировала на инцидент, назвав Швецию "центром пропаганды терроризма" и обвинив правительство в поддержке вооруженных курдских группировок, которые действуют в Турции.

Непонятна позиция шведских властей. Зачем они так открыто и явно ссорятся с Анкарой, от решения которой зависит, станут они членами НАТО или нет?

Двойная мораль

В этой истории интересно всё: и кощунственность акции Палудана, и преступное — я считаю — попустительство шведских властей и полиции, и зловещее — как мне кажется -молчание Турции "по горячим следам".

Но есть и ещё один важный для понимания происходящего в западных странах. Его отметил автор Telegram-канала "Шафран":

"Всё-таки эта западная обратная дискриминация приводит к удивительным вещам. Не дай вам Бог оскорбить негра, лесбиянку, транссексуала и прочие меньшинства. А вот большинство можно оскорблять круглосуточно без перерыва на обед — это нормально, это позиция, как вы смеете затыкать рот источнику правды".

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы анкара швеция турция расмус палудан
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