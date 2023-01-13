Согласьем в НАТО и не пахнет: почти поссорились из-за военных расходов

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о подготовке переговоров между главами военных ведомств стран-членов "по вопросу расходов на оборону на фоне разногласий, возникших внутри Альянса". Из чего следует вывод, что дальше увеличивать финансовые вливания в проекты Вашингтона согласны не все союзники по военному блоку.

В начале января о расколе внутри НАТО сообщало издание ARD. Правда, в его материале речь шла о том, что, со слов всё того же Столтенберга, некоторые страны "настаивали" на необходимости "значительно ужесточить нынешний целевой показатель в 2%" от своего ВВП:

"Некоторые союзники полны решимости сделать нынешнюю цель в 2% минимальной", — сказал тогда Йенс Столтенберг, подчеркнув, что лично он считает необходимым дальнейшее увеличение расходов на оборону из-за конфликта на Украине.

Кто готов платить "за войну"

Напомню, что ряд членов НАТО действительно "настаивают" на увеличении минимального уровня взносов в бюджет Альянса. В 2014 году лидеры НАТО на саммите в Уэльсе договорились установить целевой показатель военных расходов в размере 2% ВВП для каждой страны-члена. Но до сих пор многие вкладывают намного меньше.

Как следует из документа, размещённого на сайте НАТО, по состоянию на июнь 2021 года

только десять членов блока — США, страны Балтии, Великобритания, Хорватия, Греция, Польша, Румыния и Франция — заявили о готовности даже превышать уровень военных расходов НАТО — те самые 2% ВВП;

Германия же планировала увеличить военные расходы с 1,2% ВВП до 1,4%;

самый крупный "плательщик" — США. У них на военные расходы идёт 3,5% ВВП.

Споры набирают обороты

Дискуссии о необходимости дальнейшего увеличения военных расходов начались среди членов НАТО весной прошлого года. Первыми об этом заговорили представители стран Восточной Европы. В конце марта The Economist писал, что конфликт на Украине приведёт к увеличению военных расходов членов НАТО до уровня, согласованного в 2014 году — до 2% ВВП.

В начале зимы лидеры трех прибалтийских государств после переговоров в Риге объявили о планах "в ближайшие годы" увеличить военные расходы на "3% ВВП". Теперь члены НАТО, представляющие Восточную Европу, а также Соединенное Королевство настаивают на том, чтобы военные расходы в размере 2% ВВП стали обязательным минимумом для всех остальных членов.

Но неожиданно для "маленькой, но воинственной" Прибалтики, заартачились ведущие западноевропейские государства. Оказалось, что они не готовы увеличивать военные расходы в ущерб благосостоянию своих граждан.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ:

Рост военных расходов требует неизбежного повышения налогов, а также сокращения государственных расходов на социальное развитие.

Более того, увеличение военных расходов противоречит целям политики декарбонизации экономической жизни (переход на так называемую "зеленую" экономику), активную реализацию которой в последние годы ведут лидеры ЕС.

Платить бы рады, да нечем

Сегодня практически все европейские члены НАТО находятся на грани рецессии, средняя инфляция в еврозоне выражается двузначными числами, а инфляция является самой высокой среди наиболее воинственных восточных членов НАТО.

Энергетический кризис в Европе ослаб только на время из-за теплой зимы, но Международное энергетическое агентство прогнозирует новые проблемы с приближением зимы 2024 года.

На этом тревожном фоне опросы показывают, что энтузиазм простых европейцев поддержать военное решение украинского кризиса угасает. Решат ли европейские политики продолжать следовать за Вашингтоном, который только подталкивает континент к еще большей конфронтации и экономической стагнации? Этого сейчас не знает никто.

Денег мало, но бюджет растёт

В среду (11 января) был согласован новый бюджет НАТО — он составит €1,96 млрд. Это на 25,8% больше, чем в 2022-ом.

Интересный факт: миссий у военного блока стало меньше, а финансирование увеличилось более, чем на четверть.

Напомню, сейчас НАТО деньги нужны на

группировку в Косово (KFOR);

операцию по охране судоходства в Средиземном море;

поддержку иракских сил безопасности в их борьбе против ИГ (так называемая "тренировочная миссия");

поддержку ВС Африканского Союза — содержание инструкторов в антитеррористических подразделениях стран Африки и миротворцев АС в Сомали;

так называемую "Воздушную полицию" — патрулирование воздушного пространства тех стран Европы, у которых нет собственных истребителей, против "ключевой и прямой угрозы Альянсу" — России.

Самая же дорогостоящая операция — в Афганистане — свернута, но теперь — кстати, до сих пор неофициально — деньги тянет "поддержка" Украины. Видимо, для неё бюджет и увеличили.

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