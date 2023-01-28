Выборы президента Чехии показали, что миллионы чехов не видят в России угрозу

Чехи избрали натовского генерала в отставке Петра Павла своим президентом. Брюссель исключил избрание Андрея Бабиша, который представляет население Чехии, не видящее в РФ угрозу.

Бабиш признал поражение в президентских выборах в Чехии

Экс-председатель Военного комитета НАТО Петр Павел получил во втором туре президентских выборов, состоявшихся в Чехии, более 58 % голосов после подсчета 99 % голосов. Его соперник Андрей Бабиш (от партии "Акция недовольных граждан", АНО), признал поражение.

В первом туре Павел набрал 35,4%, Бабиш — 34,99 % голосов. Бабиша поддерживали уходящий президент Милош Земан и непарламентские Коммунистическая партия Чехии и Моравии и националисты из Гражданского движения "Триколор". Во втором туре к ним присоединились парламентские партии — евроскептики из партии "Свобода и прямая демократия (SPD) и "Пираты".

Чешские СМИ указывают, что Бабиш "разгромно" проиграл во втором туре, потому что Павела поддержало подавляющее большинство избирателей из примерно 1,2 миллиона человек, проголосовавших в первом туре за других кандидатов. И это наводит на мысли о том, что Бабиша "прокатили" в борьбе за президентство, как это каждый раз делают с Марин Ле Пен во Франции.

Бабиш стал нерукопожатным в Брюсселе

Сегодня Бабиш имеет в Европе имидж "популиста" (и это бывший министр финансов), бывшего агента службы Госбезопасности ЧССР и неплательщика налогов.

Примерно такой же имиджевый набор был у экс-президента США Дональда Трампа, когда демократы ему готовили импичмент.

"После первого тура Бабиш обратился к людям, пришедшим на демонстрации на Вацлавской площади в Праге (более 100 тысяч человек на каждой) — избирателям "Триколора", SPD, "пиратам", коммунистам, но они не смогли объединиться", — так комментирует проигрыш Бабиша Петрос Мичопулос в интервью CzechCrunch.

Это им удалось только тогда, когда штаб Бабиша начал заявлять о новом тоталитаризме — что Павел является кандидатом правительства и премьер-министра Петра Фиалы.

"Однако они должны были начать объединяться гораздо раньше", — считает Мичопулос.

По мнению эксперта, образцом подражания для для лидера АНО является Виктор Орбан, "и Бабиш делает гораздо худшие вещи".

Вспомним также, что президент Франции Эмманюэль Макрон не принял его в Елисейском дворце перед первым туром президентской кампании. Это всё объясняет. Хорошо известно, что лидеры в ЕС назначаются Брюсселем, даже если, как в Чехии, формально выборы президента определяются всеобщим голосованием.

Но Бабиш не Трамп, чтобы скандально усомниться в верном подсчёте голосов.

По Украине экс-премьер Чехии обещал организовать встречу лидеров мировых держав в Пражском Граде, которая должна была бы принести мир на Украину. Конечно, он был раскритикован за "непонимание дипломатии".

Бабиш далеко не пророссийский политик, именно он политически "прикрывал" работу чешских силовиков, кульминацией которой стало врбетицкое дело и высылка "русских шпионов". Так же он не ставил под сомнение военную помощь Украине.

Но на президентских выборах он представлял чехов, которые не видят в РФ угрозу, и их оказалось достаточно много — около 2 млн 400 тыс. избирателей из тех, что проголосовали.

Павел будет проводить жёсткую политику в отношении РФ

Лозунг новоизбранного президента Петра Павела: "Вернём порядок и мир в Чешскую Республику". На вопрос как это работает, Павел объяснил:

"Как порядок работает в природе, так он должен работать и в обществе, иначе мы будем жить в анархии".

По поводу внешней политики (за что отвечает президент) его позиция соответствует мейнстриму в ЕС. Он считает, что "Украина могла бы стать для нас большим вдохновением, чтобы мы могли сохранить нашу гордость, иметь возможность избавиться от всех надзирателей и постоять за наш суверенитет, безопасность и независимость".

Если он станет главой государства, то сразу подключится к подготовке Чехии к саммиту НАТО, который пройдет в Литве в июле, пишет издание idnes. cz.

"Саммит НАТО станет ключевым моментом для будущего безопасности в Европе", — заявил Павел.

По его словам, Чехия всегда делала для Украины достаточно, "вернее, то, что в наших силах". По его мнению, для мирного саммита, о котором говорит Бабиш, не созданы даже элементарные условия, ведь "Владимир Зеленский даже не хочет ничего обсуждать с Владимиром Путиным".

При Вацлаве Клаусе, а затем при Милоше Земане резиденция президента Пражский Град для Брюсселя и Вашингтона была чем-то вроде замка с привидениями, в темных углах которого их поджидали различные неприятные ловушки, возникающие из-за дружеских шагов в отношении России и Китая. Теперь это исключено.

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