Чехия потребовала от России денежную компенсацию из-за взрывов во Врбетице

Российский посол в Чехии Александр Змеевский получил дипломатическую ноту, в которой от РФ потребовали возместить ущерб, нанесенный взрывами на складах во Врбетице. Документ был вручён заместителем чешского МИД Мартином Смолеком, сообщает Mlada fronta Dnes.

Сумма ущерба по мнению чешской стороны составляет 25,5 млн евро (650 млн крон). Взрывы произошли в 2014 году, власти Чехии только спустя семь лет заявили, что в них виновна Россия.

После обвинений из Чехии были высланы 18 российских дипломатов. Россия в ответ выслала 20 человек. Кроме того, Чехия была помещена в список недружественных стран.

Позже в Чехии заявили, что хотят новых отношений с Россией. Прозвучали даже призывы открыть в РФ бизнес-центр по примеру Австрии и Германии. В чешском МИД выразили надежду, что наладить отношения с Россией можно будет к осени 2021 года.

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