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Автор Олег Артюков

Чехия хочет новых отношений с Россией. А нужно ли это России?

Мир

В Праге заговорили о необходимости наладить новые отношения с Россией. Об этом, в частности, заявил премьер-министр Андрей Бабиш. По его словам, в ближайшее время пройдут консультации с участием МИД и представителей всех партий в парламенте об отношениях с Россией.

Чехия хочет новых отношений с Россией. А нужно ли это России?

Новые отношения

Чешский премьер заявил, что глава МИД Якуб Кулганек в настоящее время занят организацией встречи с оппозиционными партиями в парламенте.

"Несомненно, мы должны наладить новые отношения (с Россией). Я хочу сказать, что Чехия — суверенная страна, никто не имеет право вмешиваться в нашу внутреннюю политику, влиять на выборы. Было бы неплохо об этом поговорить в рамках всего парламента. А на основании этого и совместно действовать", — заявил Бабиш в интервью радиостанции "Частота 1" 17 июня.

Отвечая на вопрос, не должны ли Чехия и РФ по примеру недавней встречи глав США и России обсудить имеющиеся проблемы в ходе двусторонних переговоров с глазу на глаз, премьер заметил: "Несомненно".

Напомним, в апреле власти Чехии обвинили российские спецслужбы в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году. Из страны были высланы 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны.

Чехия также оказалась в компании США в российском списке недружественных государств. На сегодняшний день в списке всего два государства. Но если с США всё понятно, то Чехия до недавнего времени не относилась к числу государств, которые проводили бы столь враждебную политику по отношению к России. То есть проблем хватало, конечно, но до некоторых других стран Чехии в этом смысле было далеко. Однако той же Великобритании в списке нет, а Чехия есть…

А какие условия?

Стоит отметить, что некоторое время назад МИД Чехии объявил о планах выделить 200 тысяч евро на создание в российской столице бизнес-центра. С его помощью чешские компании смогут представлять российским партнёрам свою продукцию и вести двусторонние переговоры.

"Мы ведём переговоры с Торговой палатой и Союзом промышленности и транспорта, которые выступили с идеей создать по образцу Германии или Австрии представительство бизнесменов непосредственно в России", — сказал представитель департамента экономической дипломатии МИД Марек Свобода.

А начались проблемы после того, как резко сократилось число чешских дипломатов в Москве. Поправить дело в чешским МИДе рассчитывают к осени 2021 года. Стоило ли сначала создать эти проблемы, чтобы потом их решать — вопрос открытый…

Разумеется, едва ли стоит делать далекоидущие выводы только на основании заявлений чешских политиков о "новых отношениях" с Россией. Потому что совершенно непонятно, что подразумевается под такими отношениями. Например, должна ли Москва в какой-либо форме согласиться с претензиями Праги? Очевидно, что такого не будет.

Какие условия для "новых отношений"? И уместно ли вообще выдвигать какие-то условия? Вопросов больше, чем ответов.

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Куда заведёт Чехия Европу в конфликте с Россией
Редактор: Елена Тимошкина
Темы чехия врбетице андрей бабиш марек свобода якуб кулганек
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