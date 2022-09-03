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Автор Любовь Степушова

Дело не в России: в Праге обругали и прогнали с митинга премьера Фиалу

Мир » Европа » Евросоюз

Премьер Чехии Пётр Фиала увидел российский след в протестах в Праге, но был удалён со сцены протестующими в сопровождении нецензурной лексики.

Дело не в России: в Праге обругали и прогнали с митинга премьера Фиалу

Повестка майдана в Чехии: нейтралитет и суверенитет

Об этом пишет чешская газета Seznam zpravy. По данным полиции, в Праге в субботу в акции протеста против политики правительства участвовали 70 тысяч человек (организаторы называют цифру в 100 тысяч человек).

Мероприятие началось в два часа дня и продолжалось 3,5 часа, хотя накануне боты в соцсетях писали, что будет максимум тысяча "тупых пенсионеров".

Демонстрация прошла под девизом: "Чешская Республика — на первом месте".

"Настало время собраться и вместе бороться за будущее нашей страны", — гласило приглашение на митинг.

Правительство Фиалы митингующие критиковали за энергетический кризис и высокую инфляцию. Также говорилось о:

  • необходимости "военного нейтралитета";
  • "прекращении запланированного разбавления нации украинскими беженцами";
  • "необходимости восстановления самостоятельности в принятии решений".

Собравшиеся потребовали заключения краткосрочных контрактов на поставку дешёвого газа и нефти. Еще одним требованием была замена составов Совета Чешского телевидения и Совета Чешского радио.

"Чешской Республике необходимо освободиться от прямого политического подчинения ЕС, ВОЗ и ООН", — говорится в приглашении на митинг.

Звучали призывы к правительству уйти в отставку и требования о немедленных  выборах.

"Требуем немедленной отставки правительства. Требуем создания временного правительства экспертов и назначения досрочных выборов. Если правительство не уйдет в отставку до 25 сентября, мы объявим о праве общенационального протеста в соответствии с Конституцией Чехии и принудим объявить выборы. Мы уже ведем переговоры с профсоюзами, предпринимателями, фермерами, мэрами, перевозчиками и другими организациями об объявлении забастовки", — предупредили организаторы в заявлении.

Премьер Фиала с позором изгнан с трибуны

По словам премьера Петра Фиалы, который выступил на митинге, акция протеста организована пророссийскими силами, выступающими против интересов Чехии.

"Понятно, что российские многочисленные пропагандистские и дезинформационные кампании проходят на нашей территории, и кто-то просто поддается им", — сказал Фиала.

Это заявление возмутило протестующих — в адрес премьер-министра звучали слова осуждения ненормативной лексикой, пишет Seznam zpravy.

Газета отмечает, что среди организаторов нет представителей официальной оппозиции. Собрали митинг небольшие партии и общественные движения, но они верно угадали настроения народа.

Чешская элита разрушает страну

Конечно, дело совсем не в России, а в том, что чешский истеблишмент воспитан на Западе, и с 1990 годов эта новая элита позволила западным капиталистам купить чешские предприятия за ничтожную сумму от их реальной стоимости, за взятки в карманы чешских политиков.

Эти предатели народа Чехии продали и украли всё, что можно было, по ходу разрушая промышленность, от которой сегодня почти ничего не осталось, и сделали Чехию немецкой колонией с дешевой рабочей силой.

Сменяющие друг друга буржуазные партии создавали картинку сменяемости власти, но на самом деле этого не было. Патриотические же силы просто не допускаются в парламент путём фальсификации выборов.

И только нынешний кризис дал гражданам Чехии понимание того, что прозападная банда создавала законы в пользу сотовых операторов, энергетических компаний, банков, страховых компаний, церквей, силовиков и т. д., но вопреки интересам собственных граждан.

Бумеранг всегда возвращается

События в Чехии — это продолжение событий в других странах ЕС:

  • в Италии, когда почувствовавший неладное в коалиции премьер Марио Драги подал в отставку;
  • в Болгарии, где с позором отправлено в отставку правительство Кирилла Петкова;
  • во Франции, где Эммануэль Макрон не смог обеспечить для своей партии большинство в правительстве по итогам парламентских выборов.

В США назревает гражданская война после ноябрьских выборов в конгресс, а в Великобритании ушёл в отставку премьер Борис Джонсон. Причины этих кризисов — резкое ухудшение жизни населения, вызванное войной, развязанной Западом против России, и его санкционной политикой.

Впереди зима, которая несёт недружественным РФ странам большие потрясения. Киевский режим будет позабыт за чередой кризисов, которые Западу надо будет решать. А ведь это всё последствия украинского майдана, который организовал и поддержал Запад в желании уничтожить Россию.

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Куда заведёт Чехия Европу в конфликте с Россией
Куратор: Любовь Степушова
Темы прага чехия протесты
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