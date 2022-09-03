Чехи требуют отставки правительства, "политически подчинённого ЕС"

В Чехии проходят массовые акции протеста против "политического подчинения" ЕС.

Тысячи людей собрались сегодня, 3 сентября, на Вацлавской площади в Праге, чтобы выразить свое несогласие с экономической и внешней политикой правительства в контексте конфликта на Украине.

По сообщениям полиции, митинг проходит спокойно, "каких-то серьёзных проблем" нет.

По предварительной оценке, участников примерно 70 тысяч. Они заполнили Вацлавскую площадь национальными флагами.

Чего хотят протестующие

Организаторы заявляют, что Чехия должна объявить себя нейтральной и "освободиться от прямого политического подчинения Европейскому Союзу, Всемирной организации здравоохранения или ООН", а также гарантировать населению поставки дешёвого газа из России и " освободить чешскую промышленность от зависимости от иностранных компаний".

Кроме того, протестующие призывают положить конец "запланированному разбавлению нации" потоком украинских беженцев. Среди других социальных требований выделяются призывы восстановить свободу выражения мнений в общественных местах и в социальных сетях, а также призывы к врачам "снова делать операции, а не консультировать по телефону".

"Цель нашей демонстрации — необходимость перемен, особенно в решении вопросов ценообразования и энергетики, особенно в отношении электроэнергии и газа, которые приведут к разрушению нашей экономики уже этой осенью", — подчеркнул Иржи Гавел, один из соорганизаторов акции.

Премьер-министр страны Петр Фиала был приглашён организаторами, чтобы он мог ответить на вопросы народа и объяснить позицию властей страны. Но, конечно, не пришёл.

Власти заявили, что акция протеста была организована "силами, которые заявляют о пророссийской ориентации, придерживаются крайних позиций и выступают против интересов Чешской Республики".

Со своей стороны, Гавел отметил, что протестующие продолжат оказывать давление, требуя отставки нынешнего руководителя, в том числе Фиалы.

К слову, возле Национального музея в Праге собрались десятки людей, выступающих против сегодняшней массовой акции. У них в руках флаги НАТО и ЕС.

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