Какао с секретным подсластителем: используйте вместо сахара натуральные сухофрукты

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Какао с финиками: сладкие сухофрукты позволяют приготовить напиток без сахара

1:13
Еда

Рецепт какао с финиками представляет собой альтернативную версию напитка, где вместо обычного сахара используются сладкие сухофрукты для добавления карамельного вкуса. Этот тёплый напиток от портала "Лайфхакер.ру" идеально подходит для уютных вечеров в любое время года.

Какао с финиками: сладкие сухофрукты позволяют приготовить напиток без сахара
Фото: commons.wikimedia.org by David Andersen davidoa is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Количество порций: 2

Ингредиенты:

— 5 штук фиников,

— 500 мл молока,

— 2 столовые ложки какао-порошка,

— щепотка соли,

— маршмеллоу (по желанию),

— молотая корица (по желанию).

Приготовление:

  1. Удалите косточки из фиников и залейте плоды кипятком на 10 минут. Затем слейте жидкость.
  2. В блендере соедините финики, молоко, какао-порошок и щепотку соли. Измельчите до получения однородной консистенции.
  3. Перелейте смесь в кастрюлю и нагревайте на среднем огне около 3 минут, не доводя до кипения.
  4. При подаче можно добавить маршмеллоу или посыпать молотой корицей для украшения и дополнительного вкуса.

Наслаждайтесь этим ароматным и вкусным напитком в прохладные дни, чтобы создать атмосферу тепла и уюта.

Смузи на кокосовом молоке. с какао и финиками без сахара. milkshake
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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