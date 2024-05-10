Какао с секретным подсластителем: используйте вместо сахара натуральные сухофрукты

Рецепт какао с финиками представляет собой альтернативную версию напитка, где вместо обычного сахара используются сладкие сухофрукты для добавления карамельного вкуса. Этот тёплый напиток от портала "Лайфхакер.ру" идеально подходит для уютных вечеров в любое время года.
Фото: commons.wikimedia.org by David Andersen davidoa is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Количество порций: 2
Ингредиенты:
— 5 штук фиников,
— 500 мл молока,
— 2 столовые ложки какао-порошка,
— щепотка соли,
— маршмеллоу (по желанию),
— молотая корица (по желанию).
Приготовление:
Удалите косточки из фиников и залейте плоды кипятком на 10 минут. Затем слейте жидкость.
В блендере соедините финики, молоко, какао-порошок и щепотку соли. Измельчите до получения однородной консистенции.
Перелейте смесь в кастрюлю и нагревайте на среднем огне около 3 минут, не доводя до кипения.
При подаче можно добавить маршмеллоу или посыпать молотой корицей для украшения и дополнительного вкуса.
Наслаждайтесь этим ароматным и вкусным напитком в прохладные дни, чтобы создать атмосферу тепла и уюта.
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