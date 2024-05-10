Какао с секретным подсластителем: используйте вместо сахара натуральные сухофрукты

Какао с финиками: сладкие сухофрукты позволяют приготовить напиток без сахара

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт какао с финиками представляет собой альтернативную версию напитка, где вместо обычного сахара используются сладкие сухофрукты для добавления карамельного вкуса. Этот тёплый напиток от портала "Лайфхакер.ру" идеально подходит для уютных вечеров в любое время года.

Фото: commons.wikimedia.org by David Andersen davidoa is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Количество порций: 2

Ингредиенты:

— 5 штук фиников,

— 500 мл молока,

— 2 столовые ложки какао-порошка,

— щепотка соли,

— маршмеллоу (по желанию),

— молотая корица (по желанию).

Приготовление:

Удалите косточки из фиников и залейте плоды кипятком на 10 минут. Затем слейте жидкость. В блендере соедините финики, молоко, какао-порошок и щепотку соли. Измельчите до получения однородной консистенции. Перелейте смесь в кастрюлю и нагревайте на среднем огне около 3 минут, не доводя до кипения. При подаче можно добавить маршмеллоу или посыпать молотой корицей для украшения и дополнительного вкуса.

Наслаждайтесь этим ароматным и вкусным напитком в прохладные дни, чтобы создать атмосферу тепла и уюта.