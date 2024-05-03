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Пикантный сливочный чизкейк с финиками, черникой и лаймом: готовится без выпечки. Рецепт для сладкоежек!

Чизкейк с финиками, черникой и лаймом: оригинальный рецепт

1:54
Еда

По этому рецепту получается пикантный сливочный чизкейк с финиками, черникой и лаймом без выпечки, который к тому же полезен для здоровья!

Чизкейк с финиками, черникой и лаймом: оригинальный рецепт
Фото: openclipart.org by gnokii at openclipart.org is licensed under public domain

Ингредиенты 

Для коржа

  • 1 чашка фиников меджул
  • 3/4 стакана грецких орехов
  • 1/2 стакана миндаля
  • 1/2 чайной ложки молотых стручков ванили или ванильного экстракта
  • Щепотка гималайской розовой соли
  • Вода

Для прослойки чизкейка

  • 2,5 стакана сырых кешью, замоченных
  • 1 чашка черники
  • Кленовый сироп
  • 1/4 стакана сока лайма
  • 1/3 стакана растопленного кокосового масла
  • 2 чайные ложки ванильного экстракта
  • 1 чайная ложка цедры лайма

Приготовление

  1. Измельчите ингредиенты в кухонном комбайне до получения липкой крошки. В конце добавьте немного воды, если корочка не прилипает, выложите тесто в застеленную пергаментом разъёмную форму.
  2. Замочите кешью в миске с водой. Промойте орехи. Поместите кешью в кухонный комбайн и измельчите. Добавьте сок лайма, 1/4 стакана фиников, цедру лайма и ваниль, затем снова перемешайте.
  3. Добавьте растопленное кокосовое масло и хорошо перемешайте. Попробуйте и при необходимости добавьте ещё фиников.
  4. Выложите достаточное количество начинки для чизкейка, чтобы покрыть корж. Оставьте чизкейк в морозилке на 30 минут, чтобы он затвердел.
  5. Добавьте одну чашку черники к оставшимся ингредиентам в кухонном комбайне, затем перемешайте, добавьте ещё фиников.
  6. Выложите слой черники поверх слоя лайма. Украсьте свежей черникой и цедрой лайма.
  7. Накройте чизкейк фольгой и оставьте в морозильной камере.
Самый вкусный и простой ЧИЗКЕЙК!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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