Пикантный сливочный чизкейк с финиками, черникой и лаймом: готовится без выпечки. Рецепт для сладкоежек!

Чизкейк с финиками, черникой и лаймом: оригинальный рецепт

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

По этому рецепту получается пикантный сливочный чизкейк с финиками, черникой и лаймом без выпечки, который к тому же полезен для здоровья!

Фото: openclipart.org by gnokii at openclipart.org is licensed under public domain

Ингредиенты

Для коржа

1 чашка фиников меджул

3/4 стакана грецких орехов

1/2 стакана миндаля

1/2 чайной ложки молотых стручков ванили или ванильного экстракта

Щепотка гималайской розовой соли

Вода

Для прослойки чизкейка

2,5 стакана сырых кешью, замоченных

1 чашка черники

Кленовый сироп

1/4 стакана сока лайма

1/3 стакана растопленного кокосового масла

2 чайные ложки ванильного экстракта

1 чайная ложка цедры лайма

Приготовление

Измельчите ингредиенты в кухонном комбайне до получения липкой крошки. В конце добавьте немного воды, если корочка не прилипает, выложите тесто в застеленную пергаментом разъёмную форму. Замочите кешью в миске с водой. Промойте орехи. Поместите кешью в кухонный комбайн и измельчите. Добавьте сок лайма, 1/4 стакана фиников, цедру лайма и ваниль, затем снова перемешайте. Добавьте растопленное кокосовое масло и хорошо перемешайте. Попробуйте и при необходимости добавьте ещё фиников. Выложите достаточное количество начинки для чизкейка, чтобы покрыть корж. Оставьте чизкейк в морозилке на 30 минут, чтобы он затвердел. Добавьте одну чашку черники к оставшимся ингредиентам в кухонном комбайне, затем перемешайте, добавьте ещё фиников. Выложите слой черники поверх слоя лайма. Украсьте свежей черникой и цедрой лайма. Накройте чизкейк фольгой и оставьте в морозильной камере.