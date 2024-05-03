Пикантный сливочный чизкейк с финиками, черникой и лаймом: готовится без выпечки. Рецепт для сладкоежек!
Чизкейк с финиками, черникой и лаймом: оригинальный рецепт
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По этому рецепту получается пикантный сливочный чизкейк с финиками, черникой и лаймом без выпечки, который к тому же полезен для здоровья!
Фото: openclipart.org by gnokii at openclipart.org is licensed under public domain
Ингредиенты
Для коржа
- 1 чашка фиников меджул
- 3/4 стакана грецких орехов
- 1/2 стакана миндаля
- 1/2 чайной ложки молотых стручков ванили или ванильного экстракта
- Щепотка гималайской розовой соли
- Вода
Для прослойки чизкейка
- 2,5 стакана сырых кешью, замоченных
- 1 чашка черники
- Кленовый сироп
- 1/4 стакана сока лайма
- 1/3 стакана растопленного кокосового масла
- 2 чайные ложки ванильного экстракта
- 1 чайная ложка цедры лайма
Приготовление
- Измельчите ингредиенты в кухонном комбайне до получения липкой крошки. В конце добавьте немного воды, если корочка не прилипает, выложите тесто в застеленную пергаментом разъёмную форму.
- Замочите кешью в миске с водой. Промойте орехи. Поместите кешью в кухонный комбайн и измельчите. Добавьте сок лайма, 1/4 стакана фиников, цедру лайма и ваниль, затем снова перемешайте.
- Добавьте растопленное кокосовое масло и хорошо перемешайте. Попробуйте и при необходимости добавьте ещё фиников.
- Выложите достаточное количество начинки для чизкейка, чтобы покрыть корж. Оставьте чизкейк в морозилке на 30 минут, чтобы он затвердел.
- Добавьте одну чашку черники к оставшимся ингредиентам в кухонном комбайне, затем перемешайте, добавьте ещё фиников.
- Выложите слой черники поверх слоя лайма. Украсьте свежей черникой и цедрой лайма.
- Накройте чизкейк фольгой и оставьте в морозильной камере.
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