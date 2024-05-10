Фитнес-тренер рассказала, с чего начать заниматься скандинавской ходьбой

Скандинавская ходьба имеет ряд преимуществ. Например, она помогает сбросить лишние кило и улучшить осанку. С чего стоит начать занятия, рассказала фитнес-тренер Светлана Бутова.
Во-первых, тем, кто никогда не занимался скандинавской ходьбой, нужно ответственно подойти к выбору инвентаря.
Во-вторых, перед тренировкой важно убедиться в целостности палок, в надежности креплений и ремней.
По словам тренера, которые приводит "СЭ", перед занятием нужно сделать разминку. Это позволит разогреть мышцы и подготовить опорно-двигательный аппарат к физической нагрузке.
Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.