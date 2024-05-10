Фитнес-тренер рассказала, с чего начать заниматься скандинавской ходьбой

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Скандинавская ходьба имеет ряд преимуществ. Например, она помогает сбросить лишние кило и улучшить осанку. С чего стоит начать занятия, рассказала фитнес-тренер Светлана Бутова.

Фото: commons.wikimedia.org by Zentay Anikó is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Во-первых, тем, кто никогда не занимался скандинавской ходьбой, нужно ответственно подойти к выбору инвентаря.

Во-вторых, перед тренировкой важно убедиться в целостности палок, в надежности креплений и ремней.

По словам тренера, которые приводит "СЭ", перед занятием нужно сделать разминку. Это позволит разогреть мышцы и подготовить опорно-двигательный аппарат к физической нагрузке.