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Нанесение касторового масла на волосы: разнообразные комбинации и польза

Улучшите состояние волос: три маски с касторовым маслом

2:20
Моя семья » Красота и стиль

В уходе за волосами всегда есть место природным решениям, и одним из самых популярных является касторовое масло. Однако его эффективность можно усилить, смешивая его с другими полезными ингредиентами. Давайте рассмотрим несколько вариантов комбинаций от bebeautiful. in и узнаем, как они могут улучшить состояние вашей шевелюры.

Улучшите состояние волос: три маски с касторовым маслом
Фото: publicdomainpictures.net by greek food ta mystika is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вместе с кокосовым маслом

Оба масла богаты жирными кислотами, укрепляют локоны, способствуют их росту и защищают от повреждений. Смешав их вместе, можно создать эффективную маску, способную бороться с выпадением волос и перхотью.

Для приготовления маски смешайте по две столовые ложки касторового и кокосового масел. Массируйте смесь в кожу головы в течение пяти минут, равномерно распределите по всей длине, затем наденьте шапочку для душа и оставьте на два часа. Повторяйте процедуру два раза в неделю в течение двух месяцев для достижения видимого результата.

С алоэ вера

Алоэ вера помогает удалить излишки масла с волос, уменьшает их выпадение и лечит перхоть благодаря содержанию витаминов А, С и Е. В сочетании с касторовым маслом оно создает маску, которая делает локоны здоровыми и блестящими.

Для приготовления смеси возьмите две чайные ложки касторового масла, половину чайной ложки геля алоэ вера, чайную ложку порошка базилика и две чайные ложки порошка пажитника. Нанесите пасту на волосы, оставьте на ночь и смойте утром.

С луковым соком

Луковый сок стимулирует рост волос и делает их более густыми и блестящими. Смешанный с касторовым маслом, он создает маску, обогащающую шевелюру полезными веществами.

Для приготовления маски смешайте две столовые ложки касторового масла с двумя столовыми ложками лукового сока. Нанесите смесь на волосы, массируйте и оставьте на два часа, затем смойте шампунем.

Попробуйте разные комбинации и выберите ту, которая наилучшим образом подходит именно вам, чтобы наслаждаться красотой и здоровьем ваших волос.

Маски с Касторовым Маслом - Народный Рецепт
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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