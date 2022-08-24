Патрушев: Чехия после слов своего министра о Дугиной — не правовое государство

Если чешские власти проигнорируют высказывание своего главы Минобороны Яны Черноховой по поводу трагедии с Дарьей Дугиной, это будет означать, что Прага лишилась последних признаков правового государства. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Что касается высказывания министра обороны Чехии Черноховой, то, публично одобрив покушение на Дарью Дугину, она грубо нарушила законодательство самой Чешской Республики. Полагаю, Праге стоит вспомнить, что в чешском уголовном кодексе имеется статья "Поддержка и пропаганда терроризма", под которую полностью попадают высказывания министра. Упомянутая норма закона предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 10 лет", — сказал Патрушев журналистам.

Секретарь Совбеза РФ посоветовал чешскому руководству как можно скорее оценить действия своего министра с правовой точки зрения.

Если же официальная Прага этого не сделает, "закрыв глаза на столь бесчеловечную выходку", с Чехией разговаривать больше будет не о чем, уверен российский чиновник.

"Это может фактически означать утрату Чехией последних признаков правового государства", — резюмировал Патрушев.

Он подчеркнул, что ни одно цивилизованное государство, вне зависимости от проводимой им политики, не может не замечать поощрение терроризма на публике, особенно когда об этом говорят самые высокие лица.

Политолог и журналист Дарья Дугина была погибла в результате подрыва своего автомобиля в Подмосковье на Можайском шоссе, возвращаясь вечером 20 августа домой с фестиваля.