Посольство России в США выразило негодование в связи с заявлениями Госдепартамента Штатов на фоне убийства журналистки Дарьи Дугиной.
Как заявили в ведомстве, Соединённые Штаты Америки используют трагедию, чтобы транслировать русофобские заявления.
"В частности, официальный представитель госдепартамента Н. Прайс позволили себе провести параллель между случившимся и некими "операциями под чужим флагом", которые Российская Федерация якобы неоднократно осуществляла", — заявили в ведомстве.
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