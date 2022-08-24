Посольство РФ: заявления Госдепа об убийстве Дугиной вызывает негодование

Посольство России в США выразило негодование в связи с заявлениями Госдепартамента Штатов на фоне убийства журналистки Дарьи Дугиной.

Как заявили в ведомстве, Соединённые Штаты Америки используют трагедию, чтобы транслировать русофобские заявления.

"В частности, официальный представитель госдепартамента Н. Прайс позволили себе провести параллель между случившимся и некими "операциями под чужим флагом", которые Российская Федерация якобы неоднократно осуществляла", — заявили в ведомстве.