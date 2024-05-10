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Рассказываем преимущества от мульчирования опилками

Опилки - эффективный способ ухода за растениями

2:27
Садоводство

Мульчирование опилками - это один из самых популярных и эффективных способов ухода за растениями. Оно заключается в нанесении слоя опилок на поверхность почвы вокруг растений. Этот метод имеет множество преимуществ, включая защиту от сорняков, сохранение влаги и питательных веществ в почве, а также улучшение её структуры.

Опилки - эффективный способ ухода за растениями
Фото: flickr.com by Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Но какие именно растения любят мульчирование опилками и какие выгоды они получают от этого процесса? Давайте разберёмся в этом подробнее.

В первую очередь, стоит отметить, что мульчирование опилками подходит для большинства растений, включая овощные, цветочные и плодовые культуры. Однако, есть определенные виды растений, которые особенно благодарны за такой уход.

Например, это многолетние растения, такие как розы, хризантемы, пионы и другие. Они обладают развитой корневой системой, которая нуждается в постоянном питании и увлажнении. Мульчирование опилками позволяет сохранить влагу в почве и предотвратить ее испарение, а также обогатить ее питательными веществами, которые высвобождаются из опилок по мере их разложения.

Также, многие фруктовые деревья и кустарники, такие как яблони, вишни, смородина и другие, любят мульчирование опилками. Это связано с тем, что опилки создают защитный слой вокруг корней растений, который предотвращает рост сорняков и защищает от пересыхания почвы. Кроме того, опилки могут служить естественным удобрением, постепенно высвобождая питательные вещества в почву.

Но не только цветы и фруктовые деревья могут получить пользу от мульчирования опилками. Овощные культуры, такие как помидоры, огурцы, кабачки и другие, также могут быть выращены с помощью этого метода. Опилки помогают сохранить влагу в почве, что особенно важно в период засухи, а также предотвращают контакт плодов с грунтом, что защищает их от гниения.

Кроме того, мульчирование опилками может быть полезно для растений, которые чувствительны к перепадам температуры. Опилки создают дополнительный слой защиты от холода и жары, что позволяет растениям лучше переносить неблагоприятные погодные условия.

Особенности мульчи
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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